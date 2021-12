Cea mai proastă veste despre pandemia de coronavirus! Nu vom scăpa niciodată. Probabil că nu va fi eliminat

Imunologul american Anthony Fauci este de părere că omenirea nu a putut elimina decât un singur virus, acela fiind variola, subliniind, de asemenea, că eliminarea unui virus poate fi prea aspirațională.

„Nu vom eradica niciodată acest lucru”, a spus el. „Am eradicat doar un virus, și acesta este variola. Eliminarea poate fi prea aspirațională, pentru că am făcut asta doar cu infecții pentru care am avut o campanie masivă de vaccinare precum poliomielita și rujeola. Chiar dacă nu am eradicat (acei viruși n.red.) de pe planetă, nu avem cazuri, cu puține excepții, în SUA”, spune acesta.

De asemenea, imunologul american spune că autoritățile ar trebui să se concentreze mai mult pe controlul pandemiei de coronavirus, decât pe eradicarea ei. Acesta este de părere că printr-un nivel de infectare ”care nu este zero, dar care, odată cu combinarea marii majorități a populației vaccinate care are imunitate, împreună cu cei care au trecut prin boală și, de asemenea, au prins imunitate, sperăm că vom obține un nivel de control care nu va interfera cu viețile noastre, cu economia noastră și cu activitățile noastre obișnuite și că vom putea reveni la un anumit grad de normalitate”.

Anthony Fauci: Nu va fi eradicat și probabil că nu va fi eliminat

Imunologul a mai spus că nivelul de infecție va fi unul scăzut și că acesta nu va interfera cu modul de viață al oamenilor și nici nu economia.

„Va fi un nivel scăzut, scăzut, scăzut de infecție, care într-adevăr nu va interfera cu modul nostru de viață, cu economia noastră, cu capacitatea noastră de a ne deplasa în societate, cu capacitatea noastră de a face lucruri în spații interioare închise”, a declarat acesta în cadrul unei declarații de presă.

În plus, acesta a spus că singura modalitate de a ține virusul sub control este vaccinarea, la care se adaugă rapelurile și măsurile de protecție pe care a trebuit să le respectăm până acum.

„De-a lungul timpului, suntem încrezători că vom ține acest lucru sub control”, a spus el. Deși a spus că „speră” că acest lucru să aibă loc în „următoarele câteva luni”, el a avertizat că „nu prezice niciodată, pentru că niciodată nu este înțeles corect. Desigur, cineva va reveni și va spune: „Ai spus asta în decembrie și te-ai înșelat.”

De asemenea, imunologul a spus că rapelurile și ”poate una suplimentară” vor fi suficiente pentru a oferi o imunitate durabilă”. Cu toate acestea, Anthony Fauci spune că trebuie să așteptăm și să vedem.

Va mai dura până când cei mici se vor vaccina

Anthony Faucia vorbit și despre vaccinarea copiilor sub 5 ani, precizând că aceștia vor trebui să mai aștepte câteva luni, precizând că doza de 5 mg a vaccinului Pfizer nu a fost suficientă pentru cei cu vârsta între 2 și 5 ani.

”Compania crede cu adevărat că acesta este un vaccin cu trei doze și nu există urme de îndoială că, dacă sunt administrate trei doze, vaccinul va fi eficient și sigur”, a spus el.

Imunologul american a declarat că vaccinul este eficient.