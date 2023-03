Ciolacu, despre funcția de premier: Sunt convins că rațiunea va învinge

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a vorbit duminică, 26 martie 2023, despre nominalizarea sa ca premier al României de către Klaus Iohannis, după ce va avea loc rotativa guvernamentală. Acesta a reamintit că el nu a spus vreodată că va fi premierul României și că este convins că șeful statului nu îl nominaliza „din inimă” pentru ei doi nu „un dialog”.

„Am spus că eu, ca orice om politic, să avem o coaliție, o alianță din 2024. Eu nu am spus că voi fi premier sau Ciucă. Am înțeles că nu vor, am văzut răspunsurile publice. Nu pot să le spun că s-au grăbit. Avem candidați în partid. Credeți că interesează pe cineva candidații din 2024?

Nu cred că (Klaus Iohannis) o va face din inimă, să mă nominalizeze. Sunt convins că rațiunea va învinge. Nu am așteptări s-o facă din inimă. Nu am un dialog cu domnul președinte. Nu a fost nici o decizie majoră ca să vorbim. Este pentru primă dată în 30 de ani când există un dialog între președinții celor două partide și la momente dificile am avut o decizie comună”, a declarat, duminică, Marcel Ciolacu în cadrul unei emisiuni TV de pe România TV.

Dacă Iohannis nu va desemna un premier social-democrat, vor avea loc alegeri anticipate

Declarațiile sale au fost făcute la o zi distanță după ce europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avertizat că dacă Klaus Iohannis nu va desemna un premier social-democrat, vor avea loc alegeri anticipate.

„Dacă jucăm pe ce preferă fiecare, s-ar putea să obţinem un haos. Eu zic că ar trebui să se întâmple ce e mai bine pentru ţară şi, dacă se poate, să răspundem şi voinţei românilor, ar fi superb. (…) În mod normal, trebuie să facem aşa cum s-a stabilit, rotativă, mai guvernăm şi cu asta basta. Anticipatele reprezintă o variantă prevăzută în Constituţie şi până la urmă, dacă vedem că lucrurile nu funcţionează şi nu se pot aşeza…

Dumneavoastră mă întrebaţi pe mine ce părere am de anticipate. Eu vorbesc de anticipate, peste o oră vorbiţi cu altcineva. Nu, că toată lumea vorbeşte de anticipate şi cu Tudose am vorbit de anticipate. Totdeauna vorbim de toate scenariile. Acest scenariu este teoretic pe masă. Prima dată s-a vorbit acum vreo câteva luni sau de la început, de când am făcut această coaliţie au fost întrebări şi de la dumneavoastră, dar dacă peste un an jumate nu se întâmplă? Dacă nu se întâmplă, mergem la anticipate. Punct.

Sunt şi avantaje şi dezavantaje. Anticipate făcute în consens, în sensul ”Hhai să nu mai venim din an în an cu alt program de guvernare, cu schimbă miniştri, schimbă ministere, alt prim-ministru”. Poate fi bine pentru ţară, să ne aşezăm, la anul oricum sunt patru rânduri de alegeri şi va fi un haos total, măcar aşezăm ţara pe un drum şi ştim despre ce e vorba. Şi noi şi Bruxelles-ul. E o variantă.

Teoretic, bineînţeles, practic, nu cred. Dar dacă va face acest lucru, ajungem la anticipate. Dacă lucrurile nu vor funcţiona sau noi toţi ajungem ca decât să o luăm de la capăt şi du-te Tudose în locul lui Zachmann, Zachmann în locul lui Tudose, mai bine le punem pe patru ani şi ştim o treabă cu ţara asta. Facem chestia asta. Sau poate au ei alte idei, nu ştiu, pune domnul preşedinte pe altcineva. Creează PNL-ul o altă majoritate”, a spus, sâmbătă, Mihai Tudose.