Dezvăluiri complete despre coșmarul trait de fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. Viitoarea soție a ex edilului s-a decis să spună totul din ușa pușcăriei. Aceasta a făcut declarații șocante la Pentienciarul Rahova, acolo unde a venit să-și vadă iubitul.

Cei doi urmează să se căsătorească în pușcărie. Roxana a povestit despre episodul arestării din Madagascar. „Eu am tot întrebat unde trebuie să mergem. Mi s-a spus că mergem la Poliție. Am întrebat ce s-a întâmplat, mi s-a spus că o să ne spună responsabilul. Am ajuns acolo și responsabilul nu mai apărea. Ne-au luat toate lucrurile și ne-au ținut arestați acolo în birou”.

Iubita lui Mazăre nu s-a oprit aici. A spus că până în momentul arestării fostul edil al Constanței nu a intrat deloc în contact cu Poliția. „Radu Mazăre nu a avut niciodată probleme la nivelul țării Madagascar. Poliția nu l-a deranjat niciodată cu nimic”.

„Aveam o viață normală, plăcută, cu tot felul de activități. Eu, cu funcția pe care o am, nu aveam timp să stau la plajă. Mă ocup de tot ce înseamnă partea administrativă, de clienți”, a mai dezvăluit Roxana.

