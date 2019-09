Martorul-cheie a declarat că a mers din propria iniţiativă la DIICOT pentru a le povesti despre unul dintre posibilii complici ai lui Gheorghe Dincă, Tomel, care se folosea de mai multe fete pentru prostituţie. Bărbatul, care nu a vrut să-şi dezvăluie identitatea, a povestit pentru România TV cum procurorii, de faţă cu şeful lor, Felix Bănilă, l-au pus să jure pe biblie.

„Am facut-o din pură omenie, ca să dau nişte detalii. Nu m-am gândit că ajung la DIICOT Bucureşti. Am vrut să dau informaţii utile […] Pe omul ăsta (Dincă – n.red.) îl cunosc de 5 ani, dar până la urmă la crime nu cred că prietenia asta are ce să caute”, a declarat martorul.

„M-au dus în birou. A stat în dreapta mea la un metru şi jumătate şi supraveghea, domnul Felix Bănilă. Am început şi mi-au pus întrebări. Mi-au adus la cunoştinţă, că marturia mincinoasă se pedepseşte. Apoi mi-au zis să jur pe Biblie şi am zis că nu. Apoi s-au uitat unul la altul, că dacă nu jur îmi pierd credibilitatea. Am declarat ce mi-a spus Tomel. Nu incriminez. Nu aveam de unde să ştiu eu că Sandu era implicat cu femei şi ce mai cerea el. Acel Tomel mi-a spus că avea 3-4 fete cu care făcea dragoste”, a mai precizat bărbatul.

