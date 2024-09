Problema blocurilor ilegale din București este una complexă, care influențează nu doar aspectul orașului, dar și funcționalitatea acestuia. Recenta întâlnire între premierul Marcel Ciolacu și Nicușor Dan a evidențiat divergențele de opinie, dar și necesitatea unei soluții pe termen lung pentru a aborda această problemă persistentă.

Impactul blocurilor ilegale asupra traficului

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat în cadrul întâlnirii că blocurile ilegale sunt un factor major în aglomerarea traficului din București. El a cerut soluții pentru aceste construcții, având în vedere că sunt deja locuite.

Edilul general a explicat că aceste construcții nu doar că au crescut densitatea locuitorilor, dar au și contribuit la congestia traficului.

Soluții și provocări în continuare

Premierul Ciolacu a întrebat dacă blocurile ilegale afectează traficul prin creșterea numărului de locuitori sau prin blocarea arterelor. Nicușor Dan a răspuns că, în multe cazuri, aceste construcții au generat un volum mare de trafic, exemplificând cu Drumul Taberei, unde lipsa școlilor în apropiere obligă părinții să folosească mașinile pentru a-și duce copiii la școală. Edilul a adăugat că nu există un mix eficient între locuire și birouri, care să încurajeze deplasările pe jos.

Ciolacu a recunoscut că este nevoie de soluții, dar a subliniat că în prezent aceste blocuri sunt deja locuite: „Sunt de acord cu toate aceste lucruri. Am văzut și propunerile. Să se emită autorizațiile cu obligativitatea de a construi și o școală sau o grădiniță. Numai că în aceste blocuri pe care dumneavoastră le considerați ilegale – și e dreptul dumneavoastră – locuiesc oameni. Dacă demolăm aceste blocuri…”, a spus Ciolacu. Nicușor Dan a insistat că nu este vorba despre demolare, ci despre prevenirea perpetuării acestui fenomen.

Perspective de colaborare viitoare

După întâlnire, premierul Ciolacu a subliniat importanța colaborării instituționale între Primăria Generală și Guvernul României.

“Cred că am construit ceva care duce la o normalitate instituțională, indiferent de persoanele care vremelnic, fiecare dintre noi conducem ori Guvernul României, ori Primăria Generală și totuși vom crea o conectare intituțională între Primăria Generală și Guvernul României.

Normal, am acest material de la Primarul General, o să vorbesc și cu ministrul Justiției, am vorbit data trecută și cu vicepremierul și ministrul de Interne, având și o expertiză în domeniul juridic. Am avut discuția și cu ministrul Dezvoltării. Cred că până la urmă instanța va decide, dar ca și funcționare instituțională vom vedea cum vom proceda cel mai bine. Am vorbit și de dezvoltarea Capitalei să vedem cu ministrul Fondurilor Europene ce se poate direcționa și ce proiecte putem depune rapid pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, pe zona electrică la fel.

Avem contracte și cu Banca Europeană de Investiții, și cu Banca Mondială și normal că îmi doresc ca proiectele mari să fie prioritare pentru Capitala României. Nu în ultimul rând am înțeles de la domnul primar general că va avea în perioada următoare cu toți primarii de sector pentru a face un trafic integrat și multe alte servicii publice pentru bucureșteni care va trebui făcute într-un sistem integrat astfel încât să perturbăm cât mai puțin traficul”, a afirmat el.