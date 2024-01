La ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române, desfășurată la Iași, Nicolae Ciucă a transmis un mesaj de unitate și încredere în viitorul țării. El a subliniat că România nu va cădea în mâinile demagogilor și populiștilor.

Ciucă a evidențiat importanța evenimentelor istorice precum:

Liderul liberal spune acestea reprezintă momente cheie ale aceluiași destin istoric. A pledat pentru menținerea traseului democratic al țării și a reafirmat că România își îndeplinește destinul istoric fiind parte a lumii occidentale libere.

El a subliniat faptul că, în ciuda provocărilor actuale, România a reușit să rămână un pol de stabilitate și democrație în regiune. Acesta a recunoscut că există nemulțumiri în societate și a afirmat că este necesar să se vorbească deschis despre acestea.

A evidențiat prioritățile pentru cetățeni, cum ar fi:

Referindu-se la contextul internațional, el a menționat că pacea și bunăstarea sunt amenințate de conflictele armate și economice, dar România a rămas un pol de stabilitate.

În contextul actual, Ciucă a subliniat că dezvoltarea țării nu este posibilă fără democrație și fără fondurile europene, evidențiind legătura strânsă dintre nevoile cotidiene ale cetățenilor și obiectivele mari ale țării.

Președintele Senatului a încheiat discursul cu un apel la încredere în forțele proprii și la unitate pentru a apăra România de oportuniști și populiști, considerând că încrederea în viitorul țării reprezintă cel mai frumos cadou cu ocazia Unirii Principatelor.

”Există o legătură strânsă între problemele şi nevoile de zi cu zi ale cetăţenilor şi obiectivele mari ale ţării în care trăim. Nu sunt aspecte diferite. Sunt elementele unui întreg, care se numeşte viaţa noastră. Problemele pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea o viaţa mai bună nu pot fi separate de pericolul ca România să fie scoasă de pe traseul ei democratic şi adusă în haos politic şi economic. România nu va ajunge pe mâna demagogilor şi a populiştilor pentru că destinul României este să fie parte din lumea liberă, din lumea occidentală, din lumea celor puternici”, a ţinut să precizeze preşedintele Senatului.

”Obiectivul nostru pentru viitor este România – pol de dezvoltare regională. Ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de cei mai buni administratori în fruntea ţării, în fruntea judeţelor şi a localităţilor. Avem nevoie de adevăraţi gospodari ai banilor europeni şi ai banilor de la bugetul naţional şi de la bugetele locale. Atunci când ne-am gospodărit bine şi am avut un obiectiv comun, am reuşit să facem lucruri cu impact major pentru viaţa oamenilor la nivel local şi naţional. Am deblocat şi se avansează rapid pentru ca Moldova să aibă autostrăzi. Aeroportul de la Iaşi are un nou terminal care va transforma profund Iaşiul în anii care vor urma. Spitalul Sfânta Maria, cel mai mare spital pediatric, a fost modernizat. În ţară, se lucrează la alte proiecte mari de infrastructură care au ca obiectiv final unirea tuturor provinciilor istorice printr-o reţea modernă de infrastructură rutieră. Autostrada A8 face parte din aceste proiecte.Toate aceste proiecte nu se puteau face fără bani europeni şi banii europeni nu ar exista fără un regim democratic stabil”, a spus Nicolae Ciucă.