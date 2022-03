Întâlnire la nivel înalt pentru premierul Nicolae Ciucă!

SUA ar putea sprijini România, în contextul valului de refugiaţi din Ucraina

Vineri dimineaţă, şeful Guvernului României s-ar fi întâlnit cu oficiali ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Cele două părţi ar fi discutat despre numărul mare de refugiaţi din Ucraina care ajung în România, dar şi despre un eventual ajutor al americanilor pentru ţara noastră, în contextul în care tot mai mulţi ucraineni fug din calea războiului şi se adăpostesc în România, au declarat surse pentru G4Media.

S-a discutat, probabil, şi despre vizita vicepreşedintelui SUA în ţara noastră, ce ar putea avea loc săptămâna viitoare

Mai mult, întâlnirea dintre Nicolae Ciucă şi reprezentanţii Ambasadei SUA are probabil legătură şi cu vizita vicepreşedintelui Statelor Unite, Kamala Harris, ce ar urma să aibă loc peste doar câteva zile.

Reamintim că astăzi au apărut informaţii despre o vizită fulger a vicepreşedintelui SUA în Europa de Est, în contextul războiului din Ucraina.

Kamala Harris va inspecta trupele şi va merge în taberele de refugiaţi din România şi Polonia.

Gestul are menirea de a arăta solidaritate cu Ucraina, au declarat surse din cadrul preşedinţiei SUA pentru publicaţia The Hill.

Kamala Harris ar urma să viziteze trupele staționate în România și ar putea merge chiar până în nord, la granița cu Ucraina, unde se află zeci de mii de refugiați.

De ce nu vine Joe Biden personal în România?

„O vizită prezidențială este mai greu de organizat din punct de vedere logistic”, a mai spus sursa The Hill, justificând de ce preşedintele Biden nu se deplasează personal în regiune. Potrivit sursei menționate, vicepreședintele are o amprentă mai mică și este mai agil din punct de vedere istoric și are o libertate mai mare de mişcare.

Recent, premierul Nicolae Ciucă a avut o convorbire telefonică cu Kamala Harris despre războiul din Ucraina. În cadrul dialogului dintre cei doi, spun reprezentanții Guvernului, a fost analizată situația de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei.

În acest context, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii a transmis mulțumiri României pentru sprijinul acordat refugiaților ucraineni. De asemenea, reprezentanții Executivului spun că a fost remarcată importanța solidarității manifestate de aliați pe flancul estic al NATO, care întărește garanțiile de securitate.