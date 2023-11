Elogiu pentru Nadia Comăneci! Ungaria este la picioarele gimnastei din România

Nadia Comăneci i-a cucerit pe unguri! Marea gimnastă a României, supranumită „Zeița de la Montreal”, a fost elogiată în ţara vecină.

Totul s-a întâmplat cu ocazia aniversării Nadiei. Ea a împlinit 62 de ani acum câteva zile, pe 12 noiembrie.

Elogiul pentru prima gimnastă din istorie care a primit nota 10 a venit din partea lui Samu Csinta, un cunoscut jurnalist şi scriitor din Ungaria. Materialul a fost publicat în Nemzeti Sport, iar titlul a fost „Nadia e eternă”.

Jurnalistul maghiar spune că Nadia Comăneci este cea care a adus „perfecţiunea în sport”. Numele ei va dăinui pentru totdeauna, în urma rezultatelor fabuloase pe care le-a înregistrat, afirmă Samu Csinta.

El subliniază că, de obicei, scria astfel de materiale elogioase pentru cei care părăseau această lume. Însă, în cazul Nadiei Comăneci, ea merită aplauze în fiecare zi, pare să spună jurnalistul din ţara vecină.

„Obișnuiam să adresez rânduri asemănătoare celor care plecau dintre noi, al căror spirit rămânea mereu în amintirea noastră. Muza acestui articol este o persoană simplă. Nici măcar nu e legată în vreun fel aparte de noi, dar e un nume care vă dăinui pentru totdeauna în sport. A cucerit cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice, două titluri mondiale și nouă europene. Nu cred că mai e nevoie de o explicație suplimentară. Ea a adus perfecțiunea în sport, primind primul zece din istoria gimnasticii. Acest lucru a transformat-o într-un brand. Cariera, viața privată și personalitatea au dus-o mult mai departe”, se arată în editorialul publicat în Nemzeti Sport.

Nemzeti Sport este cel mai popular site de sport din Ungaria.

Despre marea campioană a României

Nadia Comăneci, născută pe 12 noiembrie 1961, a intrat în lumea gimnasticii la vârsta de 5 ani, fiind aleasă de antrenorul Marcel Duncan și făcând parte din echipa clubului AS Flacăra Onești. Din 1971, a fost sub îndrumarea lui Bela și Martha Karolyi, iar la doar 11 ani, a câștigat primul ei titlu de campioană națională absolută. După doar jumătate de an, s-a remarcat în categoria de maestre, obținând locul al treilea.

În 1974, Nadia Comăneci a cunoscut primul ei mare succes la nivel internațional, obținând locul I la individual compus în cadrul competiției Cupa Prieteniei desfășurate la Gera, Republica Democrată Germană. A început astfel o ascensiune rapidă, care a atins apogeul în 1976 la Jocurile Olimpice de la Montreal.

La această competiție istorică, Nadia a scris pagini de aur în istoria sportului, primind șapte note de 10 (primele în istoria competițiilor oficiale de gimnastică) și stabilind un „record absolut” cu 20 de puncte la paralele inegale, conform codului de punctaj de la acea vreme, conform informațiilor de pe cosr.ro.

Realizările remarcabile ale sale la Montreal au adus cinci medalii: trei de aur la individual compus, bârnă și paralele, una de argint cu echipa României și una de bronz la sol.