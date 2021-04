Mutare fără precedent în dosarul Colectiv! DNA a formulat o cerere de recuzare

După termenul din 14 aprilie 2021, judecătorii Adina Dumitrache și Andrei Iugan de la Curtea de Apel București au pus în vederea procurorilor și părților din dosarul Colectiv ca la următorul termen se va pune în discuție schimbarea încadrării juridice a unor infracțiuni reținute în sarcina inculpaților. Decizia Curții de Apel București a avut la bază necesitatea punerii în aplicare a dispozițiilor Deciziei nr.250/2019 a Curții Constituționale și a prevederilor legale în materie.

În opinia procurorului de sedinta al DNA, aspectele puse in discutie la termenul de judecata din data de 14 aprilie 2021 de judecatorii Dumitrache si Iugan nu fac obiectul unei analize a schimbarii incadrarii juridice a faptei, ci sunt “aspecte care fac obiectul unei analize a fondului cauzei, in urma activitatii de deliberare si ca discutiile care fac obiectul schimbarii incadrarii juridice nu vizeaza solutionarea actiunii civile alaturate actiunii penale si nici cele referitoare la raspunderea penala a inculpatilor”, notează Lumea Justiției.

Procurorul DNA a precizat, în cererea sa de recuzare a judecătorilor, că “aspectele puse in discutie de instanta, raportat la discutarea schimbarii incadrarii juridice a faptelor implica analiza incidentei art. 16 lit. a-d Cod procedura penala precum si a dispozitiilor art. 17 alin.2 Cod procedura penala”.

Așadar, procurorul DNA ”era ingrijorat ca punerea in discutie a schimbarii incadrarii juridice ar fi urmata de vreo achitare a inculpatilor, pe motiv ca fapta nu exista, nu este savarsita de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege, nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea ori exista o cauza justificativa sau de neimputabilitate. Iar consecinta aceste incadrari ar fi avut efecte implicit asupra actiunii civile din dosarul Colectiv.”, mai arată sursa anterior citată.

Completul care a soluționat cererea de recuzare precizează că “Motivele invocate în cererea de recuzare formulata de reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție nu sunt în măsura sa conducă la concluzia ca sunt întemeiate, neexistând dubii legitime cu privire la imparțialitatea judecătorilor Dumitrache Adina Pretoria și Iugan Andrei Viorel”.

“In aceste conditii, Curtea constata ca numai dispunerea schimbarii incadrarii juridice a faptei, prin hotarare care nu solutioneaza fondul cauzei, ulterior punerii in discutia partilor a noii incadrari juridice, insa anterior solutionarii cauzei, prin sentinta sau decizie, asigura caracterul echitabil al procesului si posibilitatea exercitarii in continuare a unei aparari efective, in procesul penal, de catre inculpat, in conditiile in care doar in raport cu o incadrare juridica in mod definitiv stabilita, in cursul procesului penal, iar nu la finalul acestuia, inculpatul isi poate face aparari concrete. (…) De asemenea Curtea constata ca schimbarea incadrarii juridice a faptei nu constituie o modalitate de exprimare anticipata a parerii cu privire la solutia susceptibila de a fi adoptata intr-o anumita cauza, astfel ca judecatorul care participa la pronuntarea ei, prin incheiere, nu devine incompatibil cu a lua parte, in continuare, la solutionarea acelei cauze in fond. (…) In concluzie, Curtea constata ca, pentru asigurarea caracterului echitabil al procesului penal si in vederea exercitarii in mod efectiv a dreptului la aparare de catre inculpat, singura interpretare care asigura textului criticat – art. 386 alin. (1) din Codul de procedura penala – conformitatea cu dispozitiile din Constitutie si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale este aceea care impune ca schimbarea incadrarii juridice date faptei prin actul de sesizare sa se realizeze de catre instanta de judecata prin hotarare care nu solutioneaza fondul cauzei, ulterior punerii in discutia partilor a noii incadrari juridice a faptei, insa anterior solutionarii fondului cauzei”, mai arată Lumea Justiției.