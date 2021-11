Gabriel Cotabiță a trecut prin momente teribile. Artistul nu a mai putut să meargă. Cum se simte acum

Gabriel Cotabiță a fost invitat la emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV. Acesta a povestit că în această perioadă îi apar tot felul de probleme de sănătate la care nu se aștepta. Artistul a spus că recent a avut probleme cu tiroida, precizând că este pentru a doua oară când are astfel de probleme.

„Sunt într-o perioadă care o aveam scrisă, în care mi se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute din punct de vedere al sănătății. Îmi apar probleme pe care nu le cunoșteam. De exemplu, problemele pe care le am cu tiroida. Am avut probleme anul trecut. Crăciunul și Revelionul le-am petrecut în spital cu Covid-19. (…) Norocul meu a fost că am avut niște oameni drăguți în spitale, la Colentina a fost ultima întâmplare.

M-am trezit dimineața și nu am putut să mai merg… am căzut din picioare, pur și simplu. Nu am făcut efort… Când ți se hotărăște că ai treabă, ai treabă. La mine așa e! (…) Și în rândul trecut, mi-au zis că mi s-a făcut rău că am făcut efort. Nu am făcut niciun efort, mamă”, a povestit artistul la emisiunea „Vorbeşte Lumea”.

A fost absent o perioadă de pe scenă

La finalul lunii octombrie, artistul a dat primele declarații cu privire la starea sa de sănătate, după ce a ieșit din spital. Potrivit acestuia, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit și a confirmat că perioada sa de internare s-a încheiat.

Cântărețul a preferat să rămână discret în ceea ce privește problemele sale de sănătate și a decis să nu facă public diagnosticul primit de la cadrele medicale.

Datorită personalității sale, Gabriel Cotabiță a avut mereu o relație frumoasă cu admiratorii săi, motiv pentru care a dorit să motiveze absența sa de pe social media. Din respect pentru fanii săi, artistul le-a explicat că diagnosticul primit nu a fost ceva grav.

În plus, din dorința de a se revanșa în fața admiratorilor săi, vocalistul trupei VH2 le pregătește noutăți. Gabriel Cotabiță se pregătește să înregistreze două piese noi, de dragoste, ce speră să fie lansate cât mai repede posibil.

În ciuda faptului că artisul a dorit să păstreze secret motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor, cadrele medicale de la Spitalul Colentina au explicat că Gabriel Cotabiță ar fi suferit un accident vascular cerebral tranzitoriu.