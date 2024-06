Mircea Geoană a subliniat nevoia urgentă pentru România de a renunța la clișeele politice și de a se distanța de liderii mediocri din combinații politice.

El a îndemnat la acțiune promptă, coordonată și valoroasă, subliniind importanța voinței politice, clarității și viziunii naționale.

Geoană a subliniat necesitatea de resurse financiare, lideri capabili și companii productive pentru o dezvoltare sustenabilă.

”România are nevoie să-şi schimbe clişeele politice, să se lepede de moliciunea liderilor confecţionaţi din combinaţii şi mediocritate, să se smulgă din pasivitate şi obedienţă, să transforme aşteptarea zadarnică în acţiune inteligentă, coordonată, promptă şi valoroasă. Are nevoie să-şi redescopere instinctele de naţiune, de stat şi de putere europeană. Are nevoie de voinţă politică, de claritate, de viziune şi de putere intelectuală. Are nevoie de bani, de lideri capabili să-i aducă, de companii capabile să-i producă. (…)

România se poate şi trebuie să se angajeze imediat într-o cursă a competenţei şi a nerăbdării, într-un sprint politic curajos care să organizeze priorităţile după criterii naţionale, nu după interese de partid. Dezvoltarea sustenabilă înseamnă maraton, înseamnă planificare, anduranţă şi consecvenţă, dar impulsul, startul, explozia de început sunt cele care impun direcţia şi ritmul.

România nu mai are timp de irosit. Nu mai are nevoie de băltire, de combinaţii politice care îşi conservă privilegiile, de o stabilitate care înseamnă, de fapt, stagnare, de lideri slabi, cu şcoala în pioneze, incapabili să înţeleagă, să vină cu soluţii, să organizeze gândirea strategică, să producă idei”, a mai afirmat Mircea Geoană.