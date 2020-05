„Preocuparea pentru ce se va întâmpla după 15 mai este una legitimă. Prima dată au zis ‘se deschid hotelurile, dar nu ai voie să ieși din oraș’. Bun, deci o să mă duc la hotel în orașul în care locuiesc, ca să… nu știu exact ca să ce, dar ceva tot fac, dacă tot mă duc la hotel de banii ăștia.

După care au zis ‘hai totuși’… Am încercat să înțeleg ce a vorbit Orban două ore, jur. Orice, ceva concret. Mi s-a părut un delir, adică reclamă la Ayahuasca ce am văzut”, a transmis Mircea Badea.

Mircea Badea a fost tras pe dreapta de polițiști

„Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit poliția. Sare un polițist din mașina lor. I-am dat buletinul, permisul, declarația, adeverința de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu mașina lui tata. Arăt talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o găseam.

A fost un adevărat circ. Nu am găsit-o. A venit să îmi dea un avertisment. El a făcut circul ăsta pentru că n-am semnalizat când am oprit. Am tras și eu de volan și am pus frână. M-am oprit când ați sărit din mașină. Tot ce am povestit a fost pe scurt. Mulțumesc poliției din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot”, a declarat realizatorul emisiunii „În gura presei”.