Ministrul chinez al Apărării este în arest la domiciliu?

Ministrul chinez al Apărării a dispărut de peste două săptămâni. În acest context, un diplomat american consideră că s-ar putea să se afle în arest la domiciliu. Pe acest subiect există numeroase speculații potrivit cărora el ar fi anchetat. Nu este prima dată când Partidul Comunist din China recurge la astfel de tactici. În iulie, la fel s-a întâmplat și cu fostul ministru de externe Qin Gang. Acesta din urmă a fost într-un final înlocuit.

Generalul Li Shangfu, în vârstă de 63 de ani, a fost ultima dată văzut la Forumul de pace și securitate China-Africa la data de 29 august. Reuters anunță că acesta ar fi anulat în ultimul moment o întâlnire cu oficiali vietnamezi din domeniul apărării, săptămâna trecută.

Statele Unite sunt de părere că ministrul se află sub arest la domiciliu, potrivit Financial Times. Publicația cita oficiali de rang înalt. The Washington Post, care citează doi oficiali americani, susține această ipoteză. Rahm Emanuel, ambasadorul SUA în Japonia, a ironizat acest caz, comparându-l cu un roman de Agatha Christie. Potrivit istoricului Chinei, urmează ca Shangfu să fie înlocuit din funcţie în curând.

Ministrul chinez de externe, Qin Gang, a dispărut și el câteva săptămâni

După această dispariție, ministrul de externe a fost înlocuit din funcție, însă de atunci nu mai există informații despre el. Dispariţia lui Li vine după îndepărtarea surprinzătoare dispariţie de câteva săptămâni, în iulie, a ministrului chinez de externe, Qin Gang.

Totodată, președintele Chinei, Xi Jinping, a înlocuit recent alți doi generali de rang înalt din cadrul Forţelor de Rachete, la începutul lunii august.

De la venirea sa la putere în 2013, președintele Xi Jinping a inițiat o amplă campanie anticorupție în China, care a vizat nu doar corupția, ci și presupușii săi adversari politici. Această campanie a inclus și o reprimare specială a corupției în cadrul Armatei Populare de Eliberare (APL).

Cu toate acestea, după mai mult de un deceniu de guvernare și consolidarea puterii în jurul său, Xi Jinping a eliminat în mare parte opoziția internă și a înlocuit conducerea cu apropiații săi. Prin urmare, apariția unor noi cazuri de corupție la nivel înalt în APL, cum ar fi cel al generalului Li Shangfu, este surprinzătoare, deoarece Xi Jinping nu poate atribui astfel de probleme predecesorilor săi.