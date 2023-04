Dalio a devenit fondatorul unuia dintre cele mai importante fonduri speculative din lume, Bridgewater Associates, care administrează 150 de miliarde de dolari, petrecând o jumătate de secol studiind piețele globale. Conform topului Forbes, averea sa se ridică la 19,1 miliarde de dolari. Mulți se întreabă acum cât de mulţi bitcoini deține Dalio.

Conform site-ului Finbold, Dalio, care este și autorul cărții „Principles: Life and Work”, a fost ezitant în privința criptomonedei Bitcoin, argumentând în noiembrie 2020 că „nu este foarte bună ca instrument al bogăției, deoarece volatilitatea sa este mare”.

În plus, fondatorul unuia dintre cele mai importante fonduri speculative din lume nu întrezărea un viitor în care „băncile centrale, marii investitori instituționali sau companiile multinaționale să-l folosească”. Dar, ulterior, a recunoscut că s-a înșelat când a spus asta.

Schimbare de atitudine

O lună mai târziu, în decembrie 2020, Dalio părea să-și fi schimbat poziția cu privire la activul emblematic al finanțelor descentralizate (DeFi), afirmând într-o sesiune ”Reddit Ask Me Anything” (AMA) că bitcoin ar putea servi ca „variantă a aurului” și ca depozit de bogăție, în viitor. În mai 2021, el a dezvăluit că deține „ceva Bitcoin” . Un an mai târziu, miliardarul și-a reafirmat poziția conform căreia bitcoin a făcut „progrese extraordinare în ultimul deceniu”, conturându-se din ce în ce mai mult ca o alternativă la aur, motiv pentru care a inclus criptomoneda în portofoliul său de investiții, dar într-un ”procent mic”.

1% sau 2% din portofoliu?

Deși nu este clar ce reprezintă acest „procent mic”, anul trecut, în ianuarie, Dalio afirma în podcastul ”We Study Billionaires” că alocarea a 1% până la 2% din portofoliul cuiva pentru bitcoin este rezonabil. O afirmație care sugera că ar putea avea acest procent din avere investit în Bitcoin. În prezent, Dalio are o avere estimată la aproximativ 19 miliarde de dolari. Potrivit unui alt manager de fonduri speculative, Anthony Scaramucci, Ray Dalio este un exemplu de „tip genial” care și-a „făcut temele” în ceea ce privește Bitcoin. Dacă inițial a fost „un sceptic Bitcoin”, acum este un investitor în criptomonedă, așa cum Finbold informa în octombrie 2021.

Bitcoin țintește pragul de 30.000 de dolari

Bitcoin a cunoscut o oarecare volatilitate la începutul acestei luni, în timp ce a continuat să țintească spre pragul de 30.000 de dolari. Criptoactivul a coborât până la 26.500 de dolari pe eToro, înainte de a crește aproape de 28.800 de dolari la mijlocul săptămânii, dar nu a reușit să susțină o revenire spre pragul de 30.000 de dolari. În prezent, se află în același interval de săptămâna trecută, în jurul valorii de 27.400 dolari, conform analistului platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor, Simon Peters. Ether a înregistrat fluctuații similare, încheind săptămâna fără variații majore de preț, cu un minim de 1.680 de dolari și un maxim puțin peste 1.820 de dolari. Pe măsură ce piețele de acțiuni dau primele semne de revenire spre zona „bull”, trendul general pentru cripto arată asemănător. În timp ce Bitcoin va continua să testeze pragul de 30.000 de dolari, am putea avea nevoie de un impuls mai puternic pentru a-l vedea depășindu-l.