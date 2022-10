Delia Matache a dezvăluit, zilele trecute, motivele pentru care nu vrea să aibă copii. Artista a spus că ea crede că: ”ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. (…) De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a fost o parte din mesajul transmis de Delia pe rețelele de socializare. Mesajul său a stârnit numeroase controverse, mai ales în mediul online.

Mihai Bendeac îi ia apărarea Deliei

„Au apărut tot felul de reacții, de la stupide, la Doamne, ferește. În primul rând, nu este treaba nimănui! Cred că de asta am ajuns în punctul în care suntem pentru că, efectiv, oamenii nu se pot concentra pe ei înșiși, pe ce au de făcut ei cu viața și corpul lor”, a declarat Mihai Bendeac pe contul său de Instagram, la secțiunea Instastory.

„Problema majoră pe care o avem nu sunt oamenii care decid că nu vor să aibă copii, ci oamenii care decid să aibă copii, pentru că, după părerea mea, mai bine de jumătate dintre ei nu ar trebui să aibă. De exemplu, au apărut niște reacții că Delia ar fi influencer al masoneriei mondiale și că de aia nu face copii, promovează ideea de nu face copii ca să ne împuținăm. Voi vă dați seama că oamenii care lansează aceste chestii… mulți dintre ei au copii”., a mai spus Mihai Bendeac.

Delia Matache, criticată dur

„Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia, niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun asta. (…) Genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin, sunt inoculate, ești nevinovată. Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai. (…) Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că, revizuiește-ți un pic opinia și spune-i lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale le pot aduce pe această lume”, a spus Cezar Ionașcu.