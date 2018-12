Dezastru pentru Trump! Avocatul său a recunoscut TOT

Avocatul şi-a justificat acţinile „dintr-o loialitate oarbă” faţă de preşedinte, potrivit Digi24.

,,Am trăit într-o închisoare personală şi mentală de când am acceptat oferta de a lucra pentru un mogul imobiliar, a cărui pricepere în afaceri o admiram. Acum ştiu că, de fapt, puţine sunt de admirat. Îmi asum responsabilitatea pentru fiecare lucru pentru care am pledat vinovat. Atât cele personale cât şi cele care îl implică pe preşedinte. Datoria mea era să îi ascund lucrurile murdare”, a afirmat Cohen.

Michael Cohen a recunoscut în august că în ajunul alegerilor prezidenţiale din 2016 a făcut o plată de 130.000 de dolari către actriţa porno Stormy Daniels şi una de 150.000 de dolari către fostul model Playboy, Karen McDougal.

Guy Petrillo, un avocat al lui Cohen, a cerut clemenţă, sustinând că Cohen a oferit dovezi împotriva „celei mai puternice persoane din ţară ... ştiind că va fi atacat de preşedinte”

Fostul avocat a recunoscut că a făcut declaraţii false în faţa Congresului legate de proiectul imobiliar al Organizaţiei Trump în Moscova. Proiect ce prevedea construirea unui zgârie-nori cu numele lui Trump în capitala Rusiei, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat în cele din urmă.

Cohen a susţinut în faţa Senatului şi comitetelor serviciilor secrete din Camera Reprezentanţilor că proiectul s-a încheiat înainte de începerea alegerilor interne din Partidul Republican, la care Trump a participat.