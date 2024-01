Vestea a fost făcută cunoscută de către celebrul cântăreț pop american, în vârstă de 70 de ani, cunoscut în special pentru popularitatea sa în anii 1980 și 1990. Într-o postare pe Instagram, Bolton le-a transmis fanilor că a aflat despre tumoare înainte de sărbători și a fost necesară o operație imediată.

Cu toate acestea, artistul a asigurat că operația a fost un succes, mulțumind echipei medicale pentru rezultatul favorabil. În prezent, se află în perioada de recuperare acasă, înconjurat de dragostea și susținerea familiei sale.

Cu toate acestea, Michael Bolton a explicat că va trebui să se concentreze pe recuperare în lunile următoare și, ca rezultat, va fi nevoit să anuleze mai multe concerte. Turneul programat să înceapă în diverse orașe din SUA, Elveția și Marea Britanie în februarie va fi afectat de această situație.

Cine este Michael Bolton?

Michael Bolton este un cântăreț, compozitor și muzician american, cunoscut pentru baladele sale pop și rock. S-a remarcat în special în anii 1980 și 1990, având numeroase hituri care au ocupat poziții fruntașe în topurile muzicale.

Melodiile sale celebre includ „How Am I Supposed to Live Without You”, „When a Man Loves a Woman”, „Time, Love and Tenderness”, și multe altele.

Michael Bolton a avut cel mai mare succes din carieră abia la 30 și ceva de ani cu toate că a început să cânte de la 15 ani.

Stilul său muzical distinct, vocea puternică și interpretarea sa pasională au contribuit la succesul său în industria muzicală. Pe lângă muzică, a fost și actor, apărând în diverse producții și proiecte TV.

La data de 21 mai 2005, Michael Bolton a susținut un concert în România, la Sala Palatului din București. Experiența sa în țara noastră a fost atât de plăcută, încât pe 28 iunie 2009 s-a întors în același loc pentru un spectacol care a primit doar aprecieri laudative din partea presei.