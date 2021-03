Mesajul momentului pentru Iohannis! Nu poate fi considerat vinovat. Stelian Ion a venit cu ultimele precizări

În cadrul declarației de presă de vineri, ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat că președintele Klaus Iohannis nu poate fi considerat responsabil de decizia luată cu privire la dosarul 10 august.

„În niciun caz nu pot considera că preşedintele Klaus Iohannis este responsabil în vreun fel de ce s-a întâmplat cu dosarul ’10 august’ – nici direct, nici indirect. Este foarte important să vedem că sunt oameni politici care îşi doresc să se întâmple lucruri în zona justiţiei. (…) Oamenii politici au o susţinere din partea electoratului şi reprezintă societatea şi trag semnale de alarmă. Este important să ne ascultăm unii pe alţi şi sistemul judiciar să asculte societatea civilă, să asculte şi oamenii politici până la urmă, în sensul în care sunt semnale de îngrijorare, dar şi invers”, a declarat Stelian Ion la Ministerul Justiţiei.

Relație instituțională foarte corectă

Ministrul a mai spus că are o relație instituțională foarte corectă cu șeful statului și că a apreciat întotdeauna linia pe care acesta a mers în toți acești ani.

„Cu privire la domnul preşedinte, am o relaţie instituţională foarte bună, foarte corectă. Am apreciat întotdeauna linia pe care a mers în aceşti ani şi având o instituţie prezidenţială puternică, am reuşit să ne menţinem pe linia de plutire. Restul discuţiilor, chestiuni de nuanţă, de interpretări nu cred că îşi au rostul acum. (…) Suntem de aceaşi parte şi vrem să meargă lucrurile bine în această ţară”, a spus ministrul Justiţiei.

Klaus Iohannis a cerut explicații publice pentru clasarea dosarului 10 august

Amintim că joi, șeful statului i-a cerut ministrului Stelian Ion să explice public cum s-a ajuns la clasarea dosarului 10 august.

„Solicit ministrului Justiţiei să explice public de urgenţă cum s-a ajuns în situaţia ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat. Românii au tot dreptul să ştie cine sunt cei vinovaţi de actele de violenţă împotriva manifestanţilor paşnici. Lucrurile nu se pot încheia aici şi, de aceea, am cerut ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne să găsească soluţiile pentru ca adevărul în legătură cu 10 august să fie aflat, iar cei responsabili să răspundă”, a scris Iohannis pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos/Octav Ganea