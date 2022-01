Medicamentul care se va găsi în farmaciile din România! Mulți oameni ar putea avea nevoie de el. Tocmai au anunțat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, în cursul zilei de miercuri, că medicamentul Favipiravir va putea fi cumpărat din farmaciile cu circuit deschis.

„În ceea ce priveşte medicaţia antivirală inovativă, sper să putem să semnăm primul contract cu MSD chiar în aceste zile şi până spre sfârşitul lunii, aşa cum am promis, primele cantităţi de antivirale inovative să se găsească atât la nivelul spitalelor, cât şi la nivelul centrelor ambulatorii de evaluare a pacienţilor, unde pot primi şi tratamentul gratuit. În plus, toate aceste centre şi spitale au Remdesivir, acel antiviral injectabil, au Favipiravir, despre care am făcut o informare pentru populaţie extrem de accesibilă. Medicamentul Favipiravir se va găsi în scurt timp şi în farmacii cu circuit deschis, dar va fi eliberat strict numai pe bază de prescripţie şi cu o evidenţă clară, pentru că e medicament toxic şi trebuie să evităm ca populaţia să consume un astfel de produs atunci când nu este necesar”, a mai spus Alexandru Rafila.

Favipiravirul nu trebuie luat după ureche

În luna decembrie 2021, ministrul Alexandru Rafila spunea că tratamentele antivirale luate după ureche de către români îi pot duce direct pe patul de spital, în loc să-i protejeze. Ministrul Sănătății spune că aceste tratamente sunt toxice şi nu pot fi luate preventiv, de către oameni, fără recomandarea unui medic specialist.

“Tratamentele antivirale sunt toxice. Ele inhibă mecanismele fiziologice naturale ale celulei umane și se soldează cu hepatită cronică sau medie. Nu e de glumă cu ele!

În niciun caz să nu le ia (oamenii – n.red.) fără recomandarea medicului. E foarte periculos. Au un efect citotoxic. Nu pot fi luate preventiv, cum își imaginează unii”, a declarat ministrul Sănătăţii, invitat la Realitatea Plus.

Alexandru Rafila a explicat care sunt tipurile de tratamente antivirale, trei la număr, folosite în prezent în România în tratarea COVID-19.

“Avem trei categorii de tratamente în România. Sunt substanțe antivirale mai vechi, așa cum este Favipiravir. Sunt substanțe antivirale mai noi, cum sunt cele de la Pfizer și Merck, și sunt anticorpii monoclonali.

Cei din urmă nu prea s-au folosit la noi. Avem o oarecare reticență. (…) Despre anticorpi nu știu că ar fi existat solicitări – distribuția lor în farmacii e destul de limitată. Sunt achiziționați de guverne”, a explicat Alexandru Rafila.