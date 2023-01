Fosta sportivă de origine cehă a avut niște probleme de sănătate în noiembrie 2022, iar în urma mai multor controale, i-au fost depistate două forme de cancer, la gât și la sân.

Din fericire, acestea sunt în stagii incipiente, ceea ce înseamnă că pronosticurile sunt favorabile.

Nu este însă prima dată când Martina Navratilova se confruntă cu această boală necruțătoare. În urmă cu 13 ani, aceasta a făcut sesiuni de radioterapie, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân.

„Această dublă problemă este serioasă, dar rezolvabilă. Sper la un deznodământ favorabil.

Mă voi retrage o perioadă, însă mă voi lupta cu tot ce am”, a declarat fosta tenismenă, potrivit publicației The Sun.

Martina Navratilova, one of the greatest athletes in history, has been diagnosed with Stage 1 throat cancer.

In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.

Thinking of you, @Martina ❤️

