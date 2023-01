Marius Budăi spune că România are mai mulți angajaţi decât oameni care sunt la vârsta senioratului

Ministrul a anunţat că lucrează la un program cu Ministerul Educaţiei pentru învăţământul dual, tehnologic în România şi organizarea de burse de locuri de muncă pentru tineret.

„Situaţia este îngrijorătoare şi nu este numai în România, ne uitam şi pe rapoartele Eurostat. Nu ar fi o noutate aici, problema vine din ce putem facem pentru a preîntâmpina şi am avut unele acţiuni premergătoare acestui recensământ, încât din 2018- 2019, când de exemplu au declarat domeniul constricților un domeniu prioritar în România şi am instituit salariul minim mai mare decât cel normal şi cu o fiscalitate redusă, care a avut ca rezultat atunci, timid într-adevăr, dar o întoarcere a unor cetăţeni acasă”, a declarat Marius Budăi la Prima News.

Salariul minim în construcţii s-a ridicat la 4.000 de lei

De asemenea, Marius Budăi a vorbit și despre salariul minim în construcţii din acest an, care s-a ridicat la 4.000 de lei. Potrivit ministrului, salariul minim are scopul de „a încetini plecările din ţară dar şi pentru a ne aducem cetăţenii acasă”.

„Este clar că această îmbătrânire a populaţiei aduce după sine şi o piaţă concurenţială a pieţei de muncă foarte mare, şi atunci avem această problemă, ţările mai puţin dezvoltate din estul Europei, vor avea tot timpul o scurgere de lucrători, către ţările mai dezvoltate din centrul Europei.

Aici trebuie să venim cu mai multe măsuri, noi am încercat şi la ministerul Familiei şi la Ministerul Muncii câteva programe. (…) Chiar acum, la sfârşitul lunii noiembrie, am mai accesat două proiecte pe fonduri europene, în valoare de 57 milioane de euro, pentru angajarea şi orientarea în carieră a tinerilor. Lucrez acum la un program, am discutat cu Ministerul Educaţiei pentru învăţământul dual, tehnologic în România şi organizarea de burse de locuri de muncă pentru tineret”, a completat ministrul Muncii.

Mai apoi, Marius Budăi a subliniat că nu suntem în pericol în momentul de față, potrivit cifrelor rezultate în urma recensământului.

„Nu suntem acum în acest pericol, avem mai mult angajaţi decât oameni care sunt la vârsta senioratului însă trebuie să luăm măsuri din timp, pentru a nu ajunge la o situaţie de impas”, a mai spus Marius Budăi.

Legat de sustenabilitatea sistemului în următorii ani, ministrul a spus că nu vor exista probleme.

„Vă aduc aminte că România a mai trecut printr-o perioadă când erau mai mulţi pensionari decât persoane active, însă pentru că acest lucru trebuie să luăm măsuri”, a completat Marius Budăi.