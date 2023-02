Cutremurele se referă la energia eliberată

Profesorul Gheorghe Mărmureanu, director onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului (INFP), a explicat, luni seară, ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc un cutremur de magnitudinea 7,7 și în țara noastră. Acesta a precizat, totodată, și care este diferența dintre zona seismică Vrancea și Turcia.

„Nu e o chestiune de dacă, ci când (n.r.: va avea loc un cutremur) în România. Un cutremur de 7,6 sau 7,7 în Vrancea e una, dar în Turcia e cu totul altceva. E vorba de energia eliberată. Aceste cutremure se referă la energia eliberată. Pe când în Vrancea sunt foarte adânci”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24.

Profesorul Gheorghe Mărmureanu, despre cutremurul din Turcia de luni dimineață

Tot luni, acesta a spus că seismele care au avut loc în Turcia și Siria au fost extrem de puternice, magnitudinea acestora putând fi mult mai mare decât cea raportată. I s-a părut ciudat faptul că zona a fost lovită de un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter la scurt timp după altul la fel de puternic.

„Sincer să vă spun, nu am mai văzut aşa ceva ca după un cutremur mare să avem altul tot atât de mare după câteva ore. Eu am lucrat foarte mult timp cu colegii din Turcia şi printre blocurile pe care le văd la televizor mă plimbam cu ei, când eram mai tânăr. De multe ori, nu am înţeles filosofia lor de gândire a acestor cutremure.

Pentru că aceste cutremure de suprafaţă au o acceleraţie foarte mare şi produc deplasări mari. Vrancea este un sistem tectonic de mare adâncime, iar cutremurele au alte efecte, adică lucrează pe perioade lungi, pe când aici, vedeţi, sunt cutremure de suprafaţă unde sunt frecvenţe mari şi perioade mici.

Şi când eram cu ei acolo aveam discuţii. Dar dacă ne uităm pe harta Turciei vedem că e o propagare de la est la vest şi propagarea asta merge până aproape de Spania, traversează toată Marea Mediterană, o parte de Africa, şi e o situaţie altfel decât ce ştim. Am spus întregii lumi, Vrancea noastră nu este influenţată cu nimic de cutremurele din Turcia”, a zis el într-o emsiuni TV de pe Antena 3 CNN.