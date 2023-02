O analiză făcută la trei ani de la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană conturează o imagine sumbră a pagubelor provocate de modul în care a fost implementată despărțirea de către guvernul conservator. Economiștii Ana Andrade și Dan Hanson estimează că economia este cu 4% mai mică decât ar fi putut fi, investițiile în afaceri fiind mult mai mici decât ar fi putut fi, iar deficitul de lucrători din UE este din ce în ce mai mare, transmite Bloomberg.

Brexitul a dăunat Marii Britanii

„A comis Regatul Unit un act de autodistrugere economică atunci când a votat pentru ieșirea din UE în 2016? Dovezile de până acum sugerează în continuare că da”, au scris Andrade și Hanson într-o notă publicată marți. „Principala concluzie este că este posibil ca ruptura de la piața unică să fi avut un impact asupra economiei britanice mai rapid decât ne așteptam noi, sau majoritatea celorlalți previzioniști.”

Aceste constatări afectează afirmația premierului Rishi Sunak potrivit căreia Brexit este o „oportunitate uriașă” pentru Marea Britanie, care începe să se concretizeze. Tăierea legăturilor cu UE permite Marii Britanii să creeze porturi libere pentru a stimula comerțul și să reformeze normele privind serviciile financiare în beneficiul băncilor din Londra.

„Am făcut pași uriași în valorificarea libertăților deblocate prin Brexit pentru a aborda provocările generaționale”, a declarat Sunak într-o declarație luni seară. „Fie că am condus cea mai rapidă lansare de vaccinuri din Europa, fie că am încheiat acorduri comerciale cu peste 70 de țări sau am preluat controlul asupra frontierelor noastre, ne-am croit cu încredere un drum ca națiune independentă.”

Studiul Bloomberg recunoaște că nu este „nici ușor, nici precis” să se calculeze cât de mult s-a pierdut din producție din cauza Brexitului, nu în ultimul rând pentru că ieșirea din UE a coincis cu perturbările de proporții provocate de pandemia de coronavirus.

Cu toate acestea, este clar că performanța economică a Regatului Unit a început să se îndepărteze de restul țărilor din G7 după votul din 2016 pentru ieșirea din UE și s-a accentuat de atunci.

Companiile au oprit investițiile

Această contraperformanță se explică parțial prin investițiile întreprinderilor, în contextul în care firmele au pus în așteptare deciziile privind cheltuielile din cauza incertitudinilor legate de ceea ce ar însemna viața în afara UE. Deși o parte din această prudență se risipește, Regatul Unit mai are un drum lung de parcurs pentru a reduce decalajul față de principalii săi parteneri din G7. La aproximativ 9% din PIB, investițiile întreprinderilor sunt în urma mediei G7, de 13%.

De asemenea, economia britanică continuă să fie afectată de deficitul de forță de muncă, iar Brexit-ul nu a jucat un rol minor în ceea ce privește această situație.

Cei doi economiști estimează că există cu 370 000 de lucrători din UE mai puțini în Regatul Unit decât ar fi fost cazul în care Marea Britanie ar fi rămas pe piața unică, cifră compensată doar parțial de sosirea cetățenilor din afara UE.

Comerțul va fi afectat pe termen lung

În ceea ce privește comerțul, tabloul este ceva mai puțin negativ, economiștii concluzionând că Brexitul nu pare să lase o amprentă clară.

„Dacă pentru o vreme părea că barierele impuse cu UE în 2021 provocau o prăpastie între performanțele comerciale ale Regatului Unit și cele ale G7, acest decalaj nu mai pare la fel de semnificativ”, au scris ei.

„Cu toate acestea, datele comerciale au fost supuse unor revizuiri metodologice, ceea ce ar putea perturba comparația. Pe termen lung, ne așteptăm la comerț să suporte cea mai mare parte a impactului ieșirii de pe piața unică”.