Boris Becker face prima mutare pe tabla de șah la Superbet Rapid & Blitz Chess, etapa a șasea de la București a celei mai importante competiții de șah din lume. Renumitul campion de tenis este și un jucător de șah pasionat și a acceptat cu bucurie invitația primita de la Fundația Superbet, de a participa pe 5 noiembrie la deschiderea oficială a evenimentului desfășurat sub egida Grand Chess Tour, de importanță strategică în stabilirea celui mai bun jucător de șah al lumii.

„Șahul se aseamănă mult cu tenisul, mereu am crezut asta. Ambele implică multă strategie și putere de concentrare, în ambele situații ești singur, față în față cu adversarul. De când mi-am încheiat cariera în tenis, am dedicat mai mult timp sportului minții, o mare pasiunea a mea, și sunt încântat să particip la etapa Superbet Rapid & Blitz Chess de la București unde am ocazia să revăd unii dintre cei mai buni jucători din lume”, a declarat Boris Becker.

Ediția din București este penultima confruntare a șahiștilor de renume internațional și va influența clasamentul care va stabili cine va participa la marea finală de la Londra (Marea Britanie), din 2 decembrie. La București vor veni 10 dintre cei mai bine clasați șahiști ai lumii pentru etapa ce va avea loc la Stejarii Country Club, între 6 și 10 noiembrie, unde premiile disputate sunt în valoare de 150.000 de dolari!

„Suntem mândri că am reușit să aducem în premieră elita șahului mondial a București și ne dorim să transformăm acest eveniment într-o tradiție. România se situează pe locul 22 din 186 la nivel internațional în clasamentul FIDE (Federația Internațională de Șah), iar șahul poate avea un viitor frumos în România. Prin acest eveniment deschidem o serie de colaborări de marcă din lumea șahului prin care credem că vom influența pozitiv tânăra generație. Aceasta se poate astfel întâlni cu campionii șahului mondial și vedea live mutările strategice și lupta contra cronometru pentru locurile în marea finală Grand Chess Tour, de la Londra”, a declarat Vlad Ardeleanu, Director General Superbet, sponsor în cadrul Grand Chess Tour, alături de giganți internaționali precum Vivendi SA, Tata Steel India, Saint Louis Chess Club, Chess Promotions, Lohia Foundation sau DeepMind, compania de Artificial Intelligence a Google.

Premii substanțiale și puncte decisive pentru jucătorii de top ai lumii

Pe lângă valoarea substanțială a premiilor puse în joc, ceea ce îi motivează pe șahiștii cu performanțe remarcabile să lupte pentru a câștiga la București este și miza importantă: punctele obținute sunt decisive pentru a stabili lista finaliștilor care se vor lupta la Londra pentru marele titlu.

Printre cei care se vor înfrunta la Stejarii Country Club se numără Fabiano Caruana (SUA), numărul 2 la nivel mondial, marele rival al lui Magnus Carlsen – campionul en-titre al sportului minții, care este deja calificat cu o diferență semnificativă față de următorii clasați la finala GCT de la Londra. Cu Caruana se vor lupta și Wesley So (SUA), triplu campion național în Filipine, și Sergey Karjakin (Rusia) care deține recordul pentru cel mai tânăr câștigător al titlului de Mare Maestru, de la vârsta de 12 ani. Lista completă a participanților și detalii despre palmaresurile lor găsiți aici.

În premieră: SuperChess Cup, competiția adresată celor mai strălucite minți ale șahului românesc

În paralel, Fundația Superbet, sub patronajul Federației Române de Șah, al cărei sponsor oficial Superbet a devenit de anul acesta, organizează în premieră, tot la Stejarii Country Club, o competiție națională, SuperChess Cup. Jucătorii români își vor disputa supremația de-a lungul celor 9 runde de șah-rapid și 18 de blitz, iar valoarea premiilor la acest turneu național însumează 15.000 USD.

„Marilor șahiști recunoscuți la nivel mondial li se vor alătura cei mai buni zece jucători din cadrul Federației Române de Șah, într-un turneu paralel, SuperChess Cup. Onorați de faptul că am putut aduce, pentru prima dată în România, un eveniment de o asemenea anvergură, ne dorim să creștem interesul pentru această arie sportivă și să susținem dezvoltarea sa prin inițiative cu componente educative și sociale”, a declarat și Augusta Dragic, cofondator al Superbet și președintele Consiliului Director al Fundației Superbet.

Te-ar putea interesa și: