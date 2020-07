Marcel Vela, a declarat luni că există focare de COVID-19 în anumite judeţe, subliniind faptul că autorităţile trebuie să comunice mai bine şi să le explice oamenilor din respectivele zone să respecte toate regulile.

„Este clar că avem o creştere, este clar că avem focare, este clar că aceste focare sunt cumva regionalizate, în anumite zone şi judeţe. Nu este la nivel naţional. Dacă luăm studiul pe suta de mii de locuitori, o să vedeţi că sunt câteva judeţe care ocupă podiumul.

Dacă ne concentrăm spre a comunica mai bine, spre a explica cetăţenilor din respectivele zone că trebuie să respectăm toate regulile, că trebuie să ne luăm toate măsurile de protecţie, eu cred că acest nivel de alarmare, evoluţia şi dinamica acestei creşteri se vor opri la un moment dat şi vor fi într-un platou de siguranţă, după care, sper eu, şi de coborâre”, a spus Vela într-o declaraţie de presă.

Situația este extrem de gravă

Totodată, ministrul a mai precizat că nu vrea să se creeze impresia că anumite instituţii raportează date diferite faţă de altele. Potrivi acestuia, există drame reale, iar numărul de îmbolnăviri se află într-o creștere semnificativă.

„Se fac speculaţii, teoria conspiraţiei, că există, că nu există. Eu vreau să discut inginereşte. Numărul de cazuri înregistrate în ATI sunt internări vizibile, reale. Am fost sâmbătă la Timişoara, am vorbit cu domnul doctor Musta, nu mai au locuri în ATI. Am dus acolo unitatea de Terapie intensivă mobilă şi cred că zilele următoare şi Ministerul Apărării va deschide spitalul de campanie. Aceasta este o realitate concretă.

Există bolnavi de coronavirus, indiferent câte testări şi câte raportări se fac şi ce se raportează. Discutaţi cu familii care au pierdut pe cei dragi. (…) Acestea sunt drame, sunt lucruri care există printre noi, indiferent de conspiraţii, de numere de raportări. (…) Virusul nu distinge între femei şi bărbaţi, între tineri şi seniori, între suporteri ai PSD sau ai PNL, virusul este invizibil şi deosebit de agresiv. Depinde de fiecare dintre noi cum ne apărăm. Nu poate veni presa, cu oricâte mesaje de interes public, sau autorităţile să impună reguli, dacă noi, ca cetăţeni, nu le respectăm”, a mai spus ministrul.

