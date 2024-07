Premierul Marcel Ciolacu a abordat subiectul reformei fiscale în România, punând un accent deosebit pe digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). El a subliniat că, în contextul actual, evaziunea fiscală din România este cea mai mare din Uniunea Europeană, un aspect pe care îl consideră inacceptabil la 34 de ani după Revoluție.

Ciolacu a evidențiat că instrumente moderne, cum ar fi inteligența artificială, ar putea fi utilizate pentru a îmbunătăți eficiența și transparența sistemului fiscal.

Șeful Executivului a declarat că, deși este un an electoral, nu va renunța la implementarea reformei fiscale, chiar dacă aceasta nu aduce voturi, ci dimpotrivă, poate provoca nemulțumiri. Premierul a evidențiat necesitatea modernizării și eficientizării sistemului de contabilitate din cadrul ANAF, pentru a înlocui practicile vechi și ineficiente.

„Eu nu pot să accept după 30 de ani că nu se poate face nimic în România. Nu este totul perfect, dar am adus cele mai mari companii în România. Eu nu pot să vin să îmi bat joc de țară, când de 30 de ani nu s-a făcut nimic. Eu nu pot să accept că la ANAF, printr-o selecție aleatorie, să iau mapa și să merg să-l controlez pe Ciutacu.

Nu putem să ne dorim reforme, iar când mi le asum, într-un an electoral, să mă bateți cu roșii. Eu vreau să fac bine României. Sistemul de contabilitate se schimbă, avem Inteligență Artificială, contabilitatea se schimbă total. Categoric că pe alocuri s-a exagerat. Au venit din piață anumite cereri, am luat și am modificat, dar nu îmi cereți să fiu comod pentru că e an electoral”, a declarat Ciolacu la România TV.