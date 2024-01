Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă Ucraina „umilește România”, șeful Guvernului a respins ideea, explicând că nu există motive pentru o astfel de întrebare. Ciolacu a subliniat că a avut discuții cu președintele Volodimir Zelenski și prim-ministrul Ucrainei și toți s-au ținut de cuvânt.

Marcel Ciolacu a amintit de solicitarea de a renunța la limba moldovenească, subliniind că acest aspect a fost rezolvat într-o ședință de Guvern comună și apoi aprobat în Parlament.

În ceea ce privește legea minorităților, premierul a lăudat Ucraina pentru importul de „know-how legislativ pe legislația românească”. Ciolacu a menționat, de asemenea, că există acorduri pentru tranzitarea prin România și că se fac coridoare corespunzătoare.

„Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat, atât cu președintele Zelenski, cu cât și cu prim-ministrul Ucrainei, cu toții ne-am ținut de cuvânt. Am solicitat să termine cu limba moldovenească și știți foarte bine că am făcut o ședință de Guvern comună unde s-a decis acest lucru și pe urmă a trecut și prin Parlament. În ceea ce privește legea minorităților, vreau să vă spun, au făcut un import de know-how legislativ pe legislația românească, una dintre cele mai bune legislații din Uniunea Europeană.

Companiile tranzitează România, am un acord cu Guvernul Ucrainei. Știți foarte bine. Eu știu că Ciolacu trebuie să deconteze, nicio problemă (…) Se vor face coridoare cum e corect. Nu sunt numai camioane ucrainene și sunt și turcești ș.a.m.d. Nu rămâne niciun kilogram de grâu pe teritoriul românesc. Este o convenție făcută cu Ucraina și nu te joci”, a declarat Marcel Ciolacu la Realitatea PLUS.