Am stat de vorbă cu Cezar Florea, fondatorul casei de licitații Historic, despre cea mai importantă licitație de manuscrise din ultimii 30 de ani. Casa Historic este specializată pe acest tip de bunuri de mare valoare și au reușit să aducă în țară un manuscris de 154 de pagini a volumului „Mărturisiri și anateme” a lui Emil Cioran. Este piesa „vedetă” a licitației, care va pornit de la 25.000 euro.

„Este prima licitație a noastră din acest an și cea mai importantă licitație de literatură care s-a ținut vreodată în România. Am reușit să aducem în țară un manuscris care a fost și clasat în tezaurul național. Un manuscris de 154 de pagini a volumului de «Mărturisiri și anateme» a lui Emil Cioran. Un volum de 154 de pagini nu a fost niciodată la licitație în România. Este adus de la Paris de la o galerie de artă specializată în manuscrise cu care avem o colaborare de mulți ani”, povestește Cezar Florea.

Manuscrisul are 650 de gânduri și anateme în condițiile în care în lucrarea publicată se regăsesc doar 620. Deci există anumite gânduri ale marelui scriitor Emil Cioran care nu au fost niciodată publicate, elemente de noutate, inedite. Uitându-mă la el, am văzut un caiet studențesc, cu copera roșie, bine îngrijit. Un scris bine ordonat, text în franceză, fiind una dintre puținele piese scoase la licitație în România din perioada în care Cioran deja se mutase în Franța.

Gândurile necunoscute ale lui Cioran

„Cel puțin 30 de gânduri și anateme sunt elemente de noutate, nu au fost publicate niciodată. Există 240 de loturi la licitație. Un lot nu trebuie să aibă neapărat un produs, ci mai multe. Unele loturi au mai multe fotografii spre exemplu. Manuscrisul lui Cioran este piesa cea mai scumpă și e pentru prima dată când o casă de licitație reușește să aducă un obiect de tezaur național și să-l aducă în circuitul românesc”, ne explică Cezar Florea, fondatorul casei de licitații Historic.

Manuscrisul volumului „Mărturisiri și anateme” este varianta pe care filosoful a scris-o înainte de a o trimite la tipar în 1987, sub numele „Aveux et Anathèmes”, lucrarea publicată de editura Gallimard-Arcades.

Fiind clasificat drept bun de tezaur, există anumite prevederi legislative pe care viitorul colecționar va trebui să le respecte. „Când o galerie de artă sau o casă de licitație intră în posesia unui bun, expertul trebuie să-i verifice autenticitatea. Dacă îndeplinește anumite condiții de calitate, notorietate, raritate, se acordă un anumit punctaj. Dacă este o piesă inedită sau condiția este foarte bună primește punctaj în plus. Expertul trebuie să facă punctajul care e trecut într-un caiet de patrimoniu. Există două clase de catalogare la Ministerul Culturii: fond și tezaur. Dacă obiectul depășește un anumit punctaj, este încadrat la fond, pentru că nu este nici un bun comun, dar nici unul de tezaur. Este unul important, luat în evidență și încadrat la fond, care poate ajunge în tezaur peste 20-30 de ani”, ne explică Cezar Florea.

Ce înseamnă un bun de tezaur

Bunul de tezaur intră sub o altă clasificare. El nu are voie să fie scos din țară decât cu acordul statului și trebuie păstrat în condiții speciale. Până la urmă, fie vorba între noi, nici nu ar trebui să ai dreptul să mergi cu un manuscris de-al lui Cioran pe plajă, să-l citești. Trebuie să ai un scop precis pentru ca statul să-ți acorde dreptul să-l scoți din țară. Spre exemplu, să mergi cu el la o expoziție, la o galerie. Asta, evident, dacă nu și-l însușește statul.

„Statul poate să ceară și dreptul de preemțiune. Statul trebuie să-și exercite acest drept dacă consideră că este interesat de aceste bunuri. Am trimis 8 bunuri către clasificarea ca tezaur. Prețul la care se oprește în licitație rămâne prețul cu care statul își poate exercita dreptul de preemțiune. Poate fi statul român prin Ministerul Culturii sau Arhivele Naționale. Nu orice instituție are drept de preemțiune. Noi le transmitem prețul la care s-a oprit licitația, după care ei ne răspund dacă sunt de acord cu prețul de pornire. Poate să fie foarte scump și să ne spună că nu-l mai vor”, explică Cezar Florea.

Antreprenorul a intrat în lumea colecționarilor de manuscrise după ce a rămas cu o moștenire de peste 8.000 de volume de cărți de la tatăl său. Plecând de la ideea că trebuie să le conserve și să păstreze această tradiție, iar treptat a intrat în lumea colecționarilor. El se așteaptă ca manuscrisul lui Cioran de 154 de pagini să fie cumpărat cu cel puțin 50.000 de euro, având în vedere experiența licitațiilor anterioare.

„Cel mai scump manuscris Cioran care s-a vândut în România a fost în jur de 22.000 euro și a avut 40 de foi. Acum vorbim despre un manuscris care are 154 de foi și conținut mai mult decât are varianta publicată, are conținut inedit. S-ar putea să depășească peste 50.000 de euro”, consideră Cezar Florea. Asta înseamnă puțin peste 160 de euro pe pagină, la prețul de pornire al licitației.

Licitația va avea 240 de loturi. Fiecare lot poate fi compus dintr-un singur bun sau mai multe. Casa de licitații are o mulțime de bunuri inedite ce au fost în posesia marilor scriitori ai României, precum carnețele de idei, articole înainte să fie publicate în reviste de specialitate, chiar și scrisori personale. Casa Historic are chiar și permisul lui Eliade de la Biblioteca Central Universitară din perioada interbelică, alături de o cerere de-a lui Cioran de eliberare a pașaportului. Toate aceste, evident, cu un preț.

Poți publica manuscrisul pe care îl cumperi?

Cezar Florea a explicat faptul că dreptul de proprietate nu este același lucru, în lumea scriitorilor, cu drepturile de autor. Ele pot fi deținute de alte entități, precum familia scriitorului sau editura unde și-a publicat lucrările. Tu vei fi deținătorul manuscrisului, dar nu ai dreptul de a publica conținutul său. Evident, poți să o faci dacă ajungi la o înțelegere cu cel care deține drepturile de autor.