UDMR a criticat decizia de a prelungi perioada de amnistie fiscală, solicitată recent de sindicaliștii ANAF. Primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a declarat că nu este de acord cu măsura amnistiei fiscale aprobată de Guvern și că nu ar aplica acest model la nivel local. În opinia sa, prin această amnistie, Guvernul transmite un „mesaj greșit către societate”, și anume că „dacă respecți regulile, ești fraier”.

Primarul Antal Árpád a explicat, într-o conferință de presă, că Guvernul a propus o măsură prin care persoanele fizice și juridice cu datorii la stat, dacă își achită aceste datorii, sunt scutite de penalități și, în unele cazuri, chiar de o parte din suma datorată statului.

De asemenea, autoritățile locale au fost împuternicite să aplice aceeași abordare. Antal Árpád și-a exprimat dezacordul față de această măsură, pe care o consideră un mesaj negativ pentru societate, sugerând că persoanele care respectă regulile și își achită taxele integral sunt dezavantajate, în timp ce cei care acumulează datorii sunt recompensați.

„Guvernul a venit cu această propunere prin care persoanele fizice şi juridice care au datorii la stat, în cazul în care plătesc aceste datorii, sunt scutite de o parte sau chiar de toată suma care înseamnă penalităţi şi chiar şi de o parte din datoria către stat şi a dat această posibilitate autorităţilor locale să se comporte la fel. Eu vreau să spun două lucruri în legătură cu acest subiect: în primul rând consider că este un mesaj prost către societate, pentru că mesajul este „dacă respecţi regulile, eşti fraier”. Acesta este mesajul Guvernului în acest moment. Ai respectat regulile, ai plătit impozitele, nu ai datorii, eşti fraier. Sunt ok cei care sunt şmecheri, sunt ok cei care şi-au acumulat nişte datorii, pentru că acum scapă de acestea”, a declarat primarul Antal Arpad, în cadrul unei conferinţe de presă.