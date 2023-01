Cei de la Lumea Justiției au reacționat și au prezentat o hartă a publicațiilor #rezist care au atacat concertat publicația, cu un document care au spus ei este fabricat de DNA „sub acuzația ridicolă a judecătorului CAB Ciprian Ghiță că ar fi constituit grup de crimă organizată cu Google”.

Potrivit jurnaliștilor totul a plecat de la Ionuț Mureșan de la ziare.com, care a fost redactor la Luju și care încasa vreo 3.000 lei pe luna.

„Am început să deslușim ițele atacului media venit dinspre publicațiile #rezist în ziua de 23 ianuarie 2023, când Lumea Justiției a fost împroșcată cu noroi cu titulatura “Jurnaliștii Mafiei” și s-a publicat că “dovadă” un document fabricat de DNA, de procurorul șef Secția a II-a DNA Paul Dumitriu, fost consilier al Monicăi Macovei și adversar cu state vechi al Luju. Amintim că în respectivul document dat pe colțul mesei la solicitarea judecătorului Ciprian Alexandru Ghiță de la Curtea de Apel București s-a încropit o formulare șmecherească din care să rezulte că mai mulți jurnaliști de la Lumea Justiției, o serie de avocați pe care nu îi cunoaștem și firme, printre care Google SUA, Google Irlanda și Google București, acompaniați de judecătoarea Viorica Costiniu, președinta de onoare a AMR, am fi constituit un grup de crimă organizată, am fi comis abuz în serviciu (culmea, nicio persoană din plângere nu are calitatea de funcționar public), fals și favorizarea făptuitorului prin simplă publicare a două articole care făceau o critică la o hotărâre judecătorească a lui Ciprian Ghiță de condamnare a fostului șef ANAF Șerban Pop”, a spus sursa citată.

Linșajul mediatic a pornit la ora 3.00 dimineață

Lumea Justiției a susținut că linșajul mediatic a pornit la ora 3.00 dimineață, cu un articol postat pe site-ul ziare.com, sub semnătură lui Ionuț Mureșan, cu titlul “Jurnaliștii Mafiei…”.

„Poate nu am fi avut nimic de comentat dacă Ionuț Mureșan de la ziare.com s-ar fi limitat la a prezența documentul DNA, adică la prezentarea faptelor. Dar să ne numească “Jurnaliștii Mafiei” tocmai el care a fost angajat la Lumea Justiției, fără că măcar să ne fi dat un telefon să ne ceară un punct de vedere cum l-ar fi obligat colegialitatea și deontologia profesională ni se pare un lucru impardonabil. Să stai la 3.00, să arunci cu etichetări în foștii colegi, asta înseamnă să fii probabil un jurnalist #rezist. Adică deontolog, cum le place lor să li se spună”, a mai susținut sursa vizată.

Cel care a scris materialul este fost angajat al site-ului-țintă

Lumea Justiției a arătat că pe vremea când era angajat aici scria articole cu simț de răspundere, „cu titluri pe bune, gen “Kovesi trebuie să plătească”.

„Câștigă în 2012 circa 3.000 de lei pe luna în mâna, adică o leafă foarte bună. Din păcate pentru el, în același an, s-a cerut singur să plece declarându-ne că nu poate face față la o asemenea publicație, contractul fiind încetat prin acordul părților, cu plata tuturor banilor cuveniți”, a mai arătat luju.ro.

În continuare, cei atacați au oferit mai multe precizări legate de acțiunea întreprinsă de fostul lor coleg. Mai mult chiar, Lumea Justiției a anunțat că va chema în judecată ziare.com și pe autorul articolului pentru defăimare.