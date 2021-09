Așadar, potrivit directorului general Terapia Cluj, prețul energiei electrice ar putea fi de patru ori mai mare în 2022, decât a fost în 2019. Dragoș Damian mai spune că aceste scumpiri se vor regăsi pe lanțul de producție, lucru ce va deschise o spirală inflaționistă.

„Domnule Orban, domnule Cîțu, doamnelor si domnilor delegati la Congresul PNL, vineri 24 septembrie la pranz foarte multe fabrici din tara (poate toate) au primit notificare de DUBLARE a pretului la energia electrica activa.

Dupa ce am mi-am revenit din soc, am sunat vreo 15 directori de fabrica (din mai multe domenii) care au confirmat ca toti au primit notificare de dublare a pretului – de la 1 ianuarie 2022, unii chiar de la 1 noiembrie 2021, asta insemnand putine zile in care se poate negocia. Suntem la 600-700 lei / MWatt, dar intelegem ca in 2022 se poate ajunge si la 1000.”, spune acesta.