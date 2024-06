Lovitură pentru liberali în fieful lui Gheorghe Flutur la Suceava. Conform rezultatelor parțiale transmise de Biroul Electoral Central, după centralizarea a peste 80% din totalul secțiilor de votare, alegerile din Suceava aduc o mare surpriză.

Gheorghe Flutur, unul dintre cei mai puternici lideri PNL din țară, este pe cale să piardă șefia Consiliului Județean (CJ) Suceava, fiind devansat de Gheorghe Șoldan (PSD).

Conform rezultatelor parțiale, Gheorghe Șoldan (PSD) conduce cu 43,25% din voturi, în timp ce Gheorghe Flutur (PNL) are 40,74%. În competiție se mai află și Emanuel Ungureanu (Alianța Dreapta Unită), cu 6,96% din voturi (16.946 de voturi).

Gheorghe Șoldan, candidatul PSD la funcția de președinte al CJ Suceava, conduce în prezent cu 43,25% din voturi, totalizând 105.283 de voturi.

Deputatul PSD a votat în localitatea Cajvana și a declarat că a votat pentru o schimbare reală în administrarea județului. El a subliniat importanța dezvoltării fiecărei localități și a dorinței de a crea un viitor în care tinerii să nu mai fie nevoiți să plece departe de casă pentru locuri de muncă mai bine plătite.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur, președintele filialei din Suceava a Partidului Național Liberal (PNL), a obținut 40,74% din voturi, adică 99.165 de voturi.

Flutur a votat la Secția de vot numărul 158 de la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului și a declarat că a votat pentru bunăstarea oamenilor și pentru continuarea dezvoltării județului Suceava.

„Am votat la mine acasă pentru bunăstarea oamenilor, pentru siguranţa lor, pentru confortul lor. Am votat pentru continuarea dezvoltării judeţului Suceava, pentru marele proiecte care sunt aşteptate aici. Am votat pentru echipa mea cu care am pornit la drum. Cred în oamenii cu care am pornit la drum. Sper ca această zi să aducă dezvoltare să aducă dezvoltare şi progres pentru judeţul Suceava şi pentru România”, a spus Flutur, subliniind importanța continuării proiectelor mari așteptate în județ.