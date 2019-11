Simona Halep a intrat în conflict cu Marius Vecerdea, care este, potrivit știrilekanald, finul lui Klaus Iohannis. Acesta este preşedintele unui club de tenis din Sibiu.

Ea a sărit în apararea lui Ion Țiriac. Fără a-l nominaliza în mod direct, Halep l-a criticat dur pe principalul contracandidat al lui Ţiriac de la alegerile FR Tenis, Marius Vecerdea, pentru acţiunile din instanţă prin care blochează activitatea forului.

“Zilele trecute, noi jucatorii, am citit o stire prin care cineva anunta un succes triumfator al unei noi întârzieri la procedura de recunoastere a noului presedinte al Federatiei Romane de tenis, Dl Ion Tiriac. Noi stim ca aceste alegeri au fost democratice si avem convingerea ferma, ca la ora actuala, Ion Tiriac este singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes cu privire la conducerea tenisului din Romania. Cu toate astea, noi nu intelegem de ce Ministerul Tineretului si Sportului refuza in continuare sa finanteze Federatia Romana de Tenis. Aceasta finantare nu este pentru noi, este pentru activitatea de zi cu zi a Federatiei si in special pentru toate actiunile dedicate juniorilor si tinerilor jucatori de tenis. Suntem oricum in ceasul al 12-lea, la un nivel scazut al intregului sport din Romania si cu toate astea ministerul refuza sa finanteze o Federatie pentru ca cineva contesta in instante in permanenta actiunile Federatiei. Nu intelegem cum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce nimeni nu ia o hotarare sau o pozitie fata de toate aceste probleme.

În timpul în care amânarile sunt declarate “mari victorii”, proiectele mari pentru copii și juniori sunt oprite pe loc, pentru că statul refuză să le finanțeze. Nu trimitem destui copii la competiții, nu le plătim antrenorii, nu le dăm alimentație, medicamentație, pregătire fizică, nu ne apucam de centre regionale, toate pentru că domnul Țiriac nu apare încă într-un registru!!! Iar dacă nu apare într-un registru, Ministerul nu știe, nu are habar cine a fost ales președinte, chiar dacă a participat la congresul de alegeri!

O astfel de situație este greu de înțeles – viitorul tenisului românesc chiar nu merită să fie omorât cu totul de birocrație și declinare continuă de responsabilitate.

Din pozitia noastra de promotori ai sportului romanesc si ai Romaniei, solicitam responsabilitate din partea Ministerului, respectiv reluarea in regim de urgenta a finantarii Federatiei si a programelor sale, actiune de natura sa mentina viu spiritul sportiv si performantele romanesti la nivel national si international.

”, a scris Halep.

