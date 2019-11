Elementul principal care a generat această amendă este ediția din 31 octombrie a emisiunii „Chefi la cuțite”, când un concurent a relatat cum tortura și ucidea câini și pisici. Acest lucru a concluzionat prin 31 de reclamații de la telespectatorii scandalizați care au adus acest caz în atenția CNA. După acest caz, a urmat un schimb de replici între Norina Ionescu, reprezentantul Antenei 1 în relația cu CNA și membrii CNA, Radu Herjeu și Dorina Rusu.

Norina Ionescu: „Știu că pentru acest moment Chefi la Cuțite a ieșit mare vâlvă, inclusiv în presă au venit către noi, am și dat un comunicat de presă. Sincer, nici nu știu din ce parte să abordăm problema.

Într-un context pașnic, într-un show culinar, dezvăluie niște caractere, niște persoane la care nici nu te aștepți să iasă chestiuni de genul acesta.

(…) Imaginile au fost scoase de la reluare, au fost scoase din online, reacțiile au fost așa cum v-am zis. Noi, în comunicat, am și anunțat că stăm la dispoziția autorităților cu tot ce avem, ca materiale și ca informații, în acest caz”, a fost răspunsul Norinei Ionescu, reprezentantul Antenei 1 în relația cu CNA.

Dorina Rusu: „Nu știam de emisiunea cu câinii și pisicile. În cazul acesta, mi se pare groaznic că într-o emisiune de gătit, o emisiune care ar trebui să-ți trezească pofta de a mânca, chiar într-o emisiune de gătit să se vorbească despre cum sunt omorâte și arse pisicile, Doamne. Nu pot să înțeleg de ce a fost alegerea postului să difuzeze lucrurilea acelea îngrozitoare. Ce scop au avut?”

Norina Ionescu: „Probabil că dacă era cenzurat, momentul nu s-ar mai difuzat. Bănuiesc că a fost difuzat pentru a atrage atenția asupra anumitor fapte care se întâmplă și care, iată, ies la iveală într-un show culinar.”

Radu Herjeu: „Îmi pare rău, dar argumentul acesta la mine nu merge. Chiar nu trebuia să vadă toată lumea psihopatul, ca să ajungă la autorități. Acesta este un caz grav de tulburare mintală. Nu ai ce să „educi” cu un asemenea moment. Mie mi-a provocat silă acest moment.

Nu cred în latura educativă în prezentarea unui astfel de material. Eu cred că trebuia trimis, așa cum a fost înregistrat, la autoritățile de aici și din Republica Moldova și lăsate să-și facă treaba. Chiar nu cred că aceste decizii editoriale au legătură cu altceva decât audiența și cu creatul de tam-tam.

Și bănuiesc că toată lumea a căutat scena respectivă pe YouTube, după aceea.”

Norina Ionescu: „De aceea, a fost eliminată de peste tot scena aceea? Pentru că s-a dorit tam-tam și audiență?”

Radu Herjeu: „Imaginile circulă și știți foarte bine că nu se poate șterge de pe net mai nimic, pe lumea aceasta.”

Următorul element care a generat amenda este ediția din aceeași zi a emisiunii „Acces direct”, când un „fotomodel de succes” a povestit în câteva ediții ale emisiunii, cum s-a distrat într-un club și apoi s-a trezit a doua zi într-un apartament străin din București. Aceasta nu știa ce s-a întâmplat cu ea o perioadă de timp, făcând presupuneri că poate i s-a adăugat vreo substanță în băutură și de aceea nu-și mai aduce aminte firul evenimentelor din acea seară. Acest caz a implicat o autosesizare din partea lui Radu Herjeu, membru CNA.

Urmează un fragment din ediția menționată a emisiunii „Chefi la cuțite”. Acesta nu necesită niciun fel de comentariu.

Cătălin Scărlătescu: Îi jupuiai așa de vii și te uitai pe acolo?

Vasile: Nu, iepurele sălbatic l-ai apucat … pac, i-ai dat două după cap și l-ai … îl desfaci, te uiți.

Cătălin Scărlătescu: Câini mai ai?

Vasile: A mai rămas unul și unul tot eu l-am … din întâmplare a fost o neatenție și l-am împușcat.

Cătălin Scărlătescu: Cum?

Vasile: Am luat pușca și am mers în spatele casei și acolo se îngrămădeau mai mulți câini vagabonzi și la optica mea era un fel de opțiune să văd noaptea …

Cătălin Scărlătescu: Infraroșu …

Vasile: Da, și după ce am tras, după asta am înțeles că nu era nici un vagabond, era câinele meu. Și s-a eliberat de la grădină și a venit acasă. Dar, deja după asta a trecut totul. După asta nu am mai lucrat cu ea noaptea niciodată.

Cătălin Scărlătescu: Pe acesta l-ai tăiat, l-ai disecat?

Vasile: Nu.

Cătălin Scărlătescu: L-ai ars?

Vasile: Nici atâta. L-am îngropat, am îngropat-o așa frumos.

Cătălin Scărlătescu: Singurul pe care l-ai îngropat frumos?

Vasile: Da.

(…)

Sorin Bontea: Ai făcut și de astea? Ce voiai să vezi exact?

Vasile: Cum lucrează totul înlăuntrul animalului.

Vasile: Cum lucrează mușchii lor, intestinele lor și tot ce au în ele și în modurile unde sunt mai sensibile.

Vasile: Da, e foarte, foarte frumos.

