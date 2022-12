Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut miercuri, 7 decembrie, o întrevedere cu cancelarul austriac Karl Nehammer pentru a discuta despre aderarea României la Spațiul Schengen, în contextul în care Austria se opune extinderii acestuia.

După discuțiile pe care l-a purtat cu oficialul austriac, europarlamentarul liberal a precizat că liderul de la Viena fost foarte tensionat în timpul întâlnirii și că acesta a amintit de faptul că Austria a fost un imperiu.

„Vom continua discuțiile, nu scoate nimeni de pe agenda JAI subiectul României, intrăm la vot. Să sperăm că am venit cu un plus de argumentație. Cancelarul a fost foarte agresiv. A vorbit de cei 75.000 de migranți ilegali și a făcut referire la faptul că una dintre cele 2 rute e pe teritoriul României. A contestat cifrele Frontex”, spune el la Digi 24.

România nu face presiuni asupra firmelor austriece

Oficialul român a mai precizat că țara noastră nu face presiuni asupra firmelor austriece, subliniind că este inacceptabil să existe astfel de argumentații.

„E inacceptabil să spui așa ceva. E incredibilă argumentația. Statul român nu face presiuni. Vreau să văd un singur CEO care se plânge de rele tratamente”, a spus europarlamentarul.

”Pentru mine a fost un șoc. I-am spus câteva chestiuni și istorice și chestiuni de colaborare. Dânsul a făcut referire la 180.000 de refugiați care au fost nevoiți să treacă pe teritoriul Austriei dinspre Ucraina. I-am spus că la noi au fost peste două milioane și nu ne-am plâns, din contră am considerat că trebuie ajutați acești oameni.

O temă nouă pe care a spus-o prima dată comisarul Hahn la întâlnirea comisarilor de aseară, că au o problemă cu faptul că în ultimii ani și cu precădere în ultimul an s-au făcut presiuni pe companiile austriece din România. În momentul acela am întrebat unde s-au făcut presiuni? Iar dânsul a spus că are plângerea unor CEO care se plâng de rele tratamente din partea statului român. Eu am spus că este imposibil. (…) România s-a purtat impecabil”, a susținut Rareș Bogdan, potrivit postului de televiziune anterior menționat.

De asemenea, europarlamentarul liberal mai spune că oficialul austriac a propus un calendar pentru o decizie în luna martie a anului viitor.

„Sunt multe presiuni pe el. A intrat încordat, agresiv. Parcă vorbea în piață publică. A zis că nu e vorba de retorică electorală, dar sunt alegeri în Austria”, a spus Rareș Bogdan.

Cancelarul austriac nu se aștepta să fie primit atât de dur

Rareș Bogdan a mai spus că interlocutorul său nu se aștepta să fie primit dur și că înțelege supărarea României, însă țara noastră trebuie să înțeleagă că ne unesc mai multe lucruri.

„A zis că nu se aștepta să fie primit atât de dur, că înțelege supărarea României, dar să înțeleagă că sunt mai multe lucruri care ne unesc, că trebuie să rezolve problema migranților din Austria. El a țintit mult Bulgaria. Apoi a vorbit de a două rută de migranți pe care ei o au documentată. O rută prin Bulgaria, Turcia, România. A fost foarte atent la momentul în care am explicat că această chestiune va fi percepută negativ.

Poporul român nu o să accepte un refuz, e un sentiment de incorectitudine (…) probabil va căuta o formulă să iasă din declarațiile radicale cu fața curată. Nu știu ce formulă vor găsi (…) A fost destul de șocat de primirea grupului PPE, care e în general destul de prietenos. A fost încolțit. A avut un șoc când i-am zis să aibă grijă cu sentimentul care se poate crea într-o țară profund proeuropeană și să nu creeze euroscepticism acolo unde nu există. A zis că și el știe istorie și că se bucură că știu istorie și că Austria a fost imperiu, ceea ce m-a șocat. Într-o discuție normală nu amintești de o chestiune de acum 120 de ani. I-am spus că nu e cazul să ne întoarcem și că e bine să privim lucrurile care ne apropie”, a mai declarat acesta.