Liviu Vârciu va fi Cupidon la Antena 1. Televiziunea lansează un nou show provocator

”Rămân cu tine” va fi o emisiune cu de toate, o emisiune cu final fericit, indiferent dacă cei doi vor rămâne sau nu împreună, dă asigurări Liviu Vârciu, prezentatorul show-ului. Am trăit ceva la viața mea și toată experiența pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la această emisiune, spune el.