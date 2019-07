Mihai Fifor, secretarul general al PSD, crede că abia acum românii pot vedea adevărata faţă a Vioricăi Dăncilă, până acum fiind expuşi doar unei figuri distorsionate, impuse la dorinţa fostului şef al PSD, Liviu Dragnea. „Premierul României începe să se deseneze aşa cum este în realitate. Din păcate, am văzut într-un an şi jumătate o figură distorsionată. Am văzut ce a vrut preşedintele partidului nostru, la un moment dat, să se vadă: un om slab, un om manevrabil, un om care nu reuşeşte să articuleze foarte bine politica la vârf a Guvernului şi care depinde de el. Cei care o cunosc pe Viorica Dăncilă, premierul României, şi care o cunosc aşa cum este cu adevărat constată că avem în faţă un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa şi asta vă poate spune orice ministru din cabinet, şi eu am avut bucuria să fiu ministru în cabinetul Dăncilă, şi un om care nu refuză lupta niciodată şi o joacă metodic”, a declarat Fifor pentru televiziunea publică.

Secretarul general al PSD laudă şansele premierului Dăncilă, în cazul în care se va decide ca ea să fie candidatul social-democrat la alegerile prezidenţiale. „Oamenii o apreciază pe Viorica Dăncilă cunoscând-o şi intrând în legătură cu domnia sa şi vă spun că avem în fruntea partidului un om extrem de determinat să ducă partidul într-o etapă viitoare. Are toate datele necesare pentru a putea intra într-o bătălie de la egal la egal cu Klaus Iohannis şi vă spun că o să vedeţi un meci foarte interesant dacă Viorica Dăncilă o să decidă să candideze”, este de părere Mihai Fifor.

Întrebat despre greşelile făcute de Liviu Dragnea, Fifor crede că acesta a ajuns să se desprindă de oamenii de la baza partidului şi asta i-a fost fatal. „Dincolo de orice, Liviu Dragnea este un preşedinte iubit în PSD, dar la un moment dat nu a mai ieşit în filiale. Au început să se rărească vizitele şi partidul a resimţit asta. Ne-am desprins de baza de partid şi ne-am desprins de electori”, spune secretarul general al PSD. „Niciodată nu ne mai desprindem de oameni!”, este morala evenimentelor din ultimele luni pentru social-democrati, încheie Mihai Fifor.

Te-ar putea interesa și: