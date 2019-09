„Liviu Dragnea, back in town! Deeeeci. Veoriko, tinete de brose ca se anunta vremuri grele! Bomba vine chiar de la fostul sef si presedinte de partid care…se pare ca are treaba multa in perioada asta si i-a pus gand rau Veorikăi. Si acum sa inceapa povestea… Mai multi baroni, cu state vechi din PSD, povestesc pe la colturi ca ii suna Liviu si le cere „sa aiba grija” de Veorika. Dar cum sa va explic eu, „sa aiba grija intr-atat” incat dupa campania la prezi, sa nu mai ramana din Veorika nici macar brosele. Adica sa faca bine si sa inteleaga ca Seful Al Mare e el.

El… cel de care Veorika noastra s a dezis cat ai zice „brosa” si i-a luat tot. Si toate functiile. Si locul la partid si pana si tablourile cu pozele lui din sediul partidului. Asa ca Liviu, acum, mai linistit probabil dupa socul initial, i-a promis razbunare Veorikai. Si se ocupa. Zi de zi. Pe telefoane. De acolo de unde e putin cazat acum. Totul pentru ca greii PSD sa i reaminteasca Veorikai ca ea e doar o tanti cu bigudiuri, adusa de la Videle, sa faca ce i se cere. Ce ii cerea El. Nu ce ii cer altii, ca acum. Nasol, Veoriko. Eu zic ca se anunta vremuri cel putin interesante! Stiti vorba aia… fie roata si patrata, se intoarce ea odata! Revin. Cu detalii, Bineinteles”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

