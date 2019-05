Analistul politic Stelian Tănase a analizat discursul lui Liviu Dragnea susținut la mitingul PSD, de la Târgoviște. Acesta a susținut că prestația de duminică a liderului PSD a fost a unui om căruia îi este ”foarte frică” și a unui lider politic care este în ”delir”.”Dragnea și-a dat iar în petec, de data asta la Tîrgoviste. PSD a organizat un miting pentru ca il lider maximo să se adreseze cum știe el poporului pesedist. Discursul său a fost rupt complet de realitate și a probat, dacă mai era nevoie, că traim în epoca post-adevarului. Nimic din ce zice nu trebuie să fie și adevarat. E ficțiune, basm, imaginarul colectiv este zgîndărit. Mașinaria de aplauze si echipa de zgomote funcționează. Jandarmii apără dispozitivul. De departe scheciul rostit de Dragnea a fost cel mai important și a fost tratat ca atare.Ce a zis Dragnea ? ” Am venit în fosta capitală cu curaj….”- prima minciuna, dacă ne luam după măsurile de pază. Dragnea părea mort de frica, fizic, nu cumva să fie intimpinat cu huooo ca la Iasi, Galați etc. Să nu se arunce cu roșii, să nu fie imbrîncit la plecare. Mai ales s-a temut de camerele tv care ar răspîndi pe toate canalele tv imaginile eșecului. Curajul lui Dragnea este o fantasmagorie. Nu il bănuiesc de așa ceva, mai curind de lașitate…Obiceiul său de a acționa prin altii, de a se ascunde în spatele subalternilor il trădează.A ținut un discurs prezidential. Semn sigur că vrea să candideze în toamnă pentru Cotroceni. Nu s-a ocupat de guvernare, de problemele economice, nici de de PNL – ci de Klaus Iohannis. L-a ales ca țintă și dăi și dăi, ca tot românul imparțial. Te miri cind te uiți în sondaje de un asemenea tupeu. Dragnea ocupă cel mai prost loc din istoria PSD; e undeva sub 10% la intenția de vot, mult sub PSD. În vreme ce Klaus I0hannis domină clasamentele. Dragnea se izmenește, iese din decor, poate îl bagă cineva în seamă. O ține langa pe a lui. Cind te gîndesti că PES amenință sa excluda PSD și nu îl mai recunoaște de partid social-democrat. Nu a zis nimic pe acest subiect. Ce mari griji are Dragnea ? Să il marteleze pe Iohannis!

”Cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească a început să facă gălăgie. Credeți că Iohannis are vreun proiect de țară, vreun gând bun pentru România? Ei fac gălăgie pentru a acoperi un sunet care începe să se audă tot mai tare: sunetul creștererii economice, este zornăitul banilor în buzunarele românilor, e mașinăria de guvernare PSD care s-a pus în mișcare. Să mâncăm românește ca să votăm românește! Și Iohannis a realizat ceva în industrie: industria urii, pentru că acest om nu își poate iubi țara. Noi vrem să câștigăm la vot, Iohannis vrea să câștige cu procurorii. Noi mereu vom respecta rezultatului votului, Iohannis va dori să-l răstoarne. Noi guvernăm, Iohannis blochează. PSD construiește, Iohannis și ai lui dărâmă. Noi creștem România, Iohannis o blochează. Tot timpul PSD dă, Iohannis și ai lui ia, au blocat pensii, au tăiat salarii. Nu cumva Iohannis și oamenii lui, acele partide de securiști care îl susțin vor ca această țară să fie slăbită? Pentru că vor să o pună la picioarele stăpânilor lor. Azi ne confruntăm cu un război securist dus de Iohannis. Nu noi am dorit acest război, dar suntem obligați să-l ducem și să-l câștigăm. Credeți că poate? Ăsta nu poate să țină minte două miting psd 3întrebări: hal de președinte al unei țări, făcea semne să tragă mira. La cine mai venea mira la tv? La Ceaușescu, ne-am întors cu 30 de ani în urmă… Nu mai acceptăm să fim batjocoriți! Nu mai acceptăm să fim conduși de rețelele lui Macovei și Iohannis…”

Cam asta a zis Dragnea. Semăna mai mult cu un delir, am văzut un orator în transă. Bravos nene, halal să-ți fie. Cred că încerca să-și facă puțin curaj înainte de 20 mai, ziua cind trece printr-o mare incercare cu justiția. A pus-o oare în genunchi? A adus-o la cheremul lui? mă întreb. Judecătorii vor da o sentință corectă sau dosarul va fi mușamalizat iar Dragnea va ieși victorios din sala de judecată în stil de mare mafiot care a driblat incă o dată (a cita?) tribunalul? Vom vedea azi.”, scrie Stelian Tănase, pe blog.