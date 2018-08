Lista completă a „Faimoşilor” care vor participa la Exatlon

Monica Rosu este una dintre cele mai apreciate gimnaste din Romania, dublu medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena), individual si cu echipa. A trecut prin momente de cumpana, la inceputul anului 2000, cand a concurat accidentata; a stiut sa se reinventeze, sa lupte pentru a depasi momentele dificile, astfel ca, in 2002, castiga medaliile de bronz la sarituri si sol la Campionatele Europene pentru Juniori. Momentul culminant al carierei sale a fost la Jocurile Olimpice de vara din 2004, de la Atena, unde a fost concurenta cea mai puternica la sarituri. A participat in acelasi an si la Campionatele Europene de Gimnastica din 2004 (Amsterdam), unde a castigat medalia de Aur la sarituri. In 2005, din cauza unei accidentari, a fost nevoita sa se retraga din activitatea competitionala.

Numele lui Cristi Pulhac (Corneliu Cristi Pulhac) este legat de Dinamo, dar si de echipa Nationala a Romaniei. Pulhac a jucat de 6 ori pentru echipa tarii noastre. A ajuns si in echipa Hercules Alicante in Primera Division Spania, unde a impresionat prin calitatile sale sportive si prin fairplay. Spune ca a muncit foarte mult pentru a ajunge sa joace fotbal profesionist si se simte pregatit sa ia in stapanire nisipurile fierbinti din Dominicana. Nimic nu il sperie si se vede invingator.

Monica Rosu si Cristi Pulhac inchid astfel lista celor 10 Faimosi care vor face spectacol in noul sezon „Exatlon”. Ei s-au alaturat lui Mirel Dragan - multiplu campion mondial, european si national la Kempo, Silviei Stroescu - campioana olimpica la gimnastica, Cristinei Nedelcu - multipla campioana mondiala la gimastica aerobica, Yamato - multiplu campion mondial la Kempo, Anei Georgescu - campioana nationala si internationala la gimnastica ritmica, Adrian Blidaru- jucator profesionist de baschet, Lili Sandu - cantareata, actrita si om de televiziune, si lui What’s UP - compozitor, artist si producator muzical. Acestia sunt concurentii care se pregatesc deja de mare a incercare de la „Exatlon”. Cu totii sunt nerabdatori sa simta pe pielea lor dificultatea traseelor din Republica Dominicana.

Exatlon va începe în această toamnă la Kanal D.