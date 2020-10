Lia Olguta Vasilescu este șocată de-a dreptul! E scandal mare la Primărie. Mai exact, USR şi PLUS se ceartă la Craiova pe negocierea funcţiilor. Mărul discordiei este cine va fi desemnat viceprimar al oraşului.

Cezar Drăgoescu are toate șansele să fie cel desemnat de Alianţa USR-PLUS pentru a ocupa una dintre cele două funcţii de viceprimar al Craiovei. Drăgoescu este unul dintre membrii fondatori ai USR Dolj. Anunţul a fost făcut, luni, de Gabriel Păunică, preşedintele PLUS Dolj, chiar dacă liderii filialei judeţene a USR au decis să-l susţină pentru această funcţie pe Eduard Cîrceag.

„În conferinţa de presă organizată imediat după alegerile din 27 septembrie, noi (n.red.: Alianţa USR-PLUS) l-am anunţat pe domnul Drăgoescu, întrucât avea majoritatea susţinerii consilierilor USR-PLUS (din cei cinci consilieri aleşi în CL Craiova, USR are patru, iar PLUS are unu). Atunci a fost o propunere, efectiv, pentru că la acel moment nu ştiam de acuzaţiile la adresa domnului Drăgoescu. Ulterior, cele două birouri judeţene au luat fiecare câte o decizie.

Biroul USR Dolj a decis să îl susţină politic pentru funcţia asta pe Eduard Cîrceag, pe care noi, cei de la PLUS, îl considerăm complet nepotrivit, dat fiind că e foarte tânăr. Propunerea noastră a fost singurul consilier PLUS, domnul Lucian Săuleanu (n.red.: candidatul USR-PLUS la funcţia de primar al Craiovei). Numai că deciziile în alianţă se iau cu unanimitate. Neexistând unanimitate, s-a ajuns la birourile naţionale. Şi biroul naţional USR a luat decizia, în şedinţa biroului din acest weekend, să îl susţină pentru funcţia de viceprimar pe domnul Drăgoescu, dar este nevoie şi de o discuţie cu Biroul Naţional PLUS”, a declarat preşedintele PLUS Dolj.

Gabriel Păunică a mai precizat că Drăgoescu este membru fondator al USR Dolj şi nu înţelege cum a devenit „este persona non grata” pentru organizaţia din care face parte.

„Nu înţeleg cum de dl.Drăgoescu a fost bun atâţia ani pentru USR Dolj, iar brusc este persona non grata. Problema a fost întotdeauna la USR. Din cei cinci cinci consilieri municipali aleşi în Alianţa USR PLUS, doar dl.Săuleanu este membru PLUS. Din informaţiile pe care eu le deţin în acest moment, este foarte probabil ac dl.Cezar Drăgoescu să fie desemnat viceprimar al Craiovei.

Nu este o chestie care ţine de PLUS, iar afirmaţiile dlui Prisnel (n.red.: Adrian Prisnel, preşedintele USR Dolj) cum că dl.Drăgoescu ar fi fost propunerea mea personală sunt pure fabulaţii şi minciuni. Mai mult, Păunică nu are cum să influenţeze Biroul Naţional USR sub nicio formă, nici dacă aş vrea. Decizia probabil că se va tranşa astăzi”, a spus Păunică.

Trebuie spus că preşedintele USR Dolj, deputatul Adrian-Claudiu Prisnel, a anunţat sâmbătă că Biroul Naţional al USR decredibilizează USR Dolj prin susţinerea lui Cezar Drăgoescu pentru funcţia de viceprimar al Craiovei, întrucât acesta ar fi „rasist, xenofob şi homofob”.