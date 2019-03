Lia Olguța Vasilescu este de neoprit! Ce a reușit fostul ministru al Muncii. Performanță uriașă

Olguţa Vasilescu aminteşte despre reuşita Craiovei, oraş campion la nivelul UE în 2015, în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene ce au ca scop integrarea romilor.

Fostul ministru al Muncii a dezvăluit că, datorită fondurilor UE, Craiova s-a numărat printre cele şapte oraşe europene, care au reuşit sa folosească fondurile UE cu cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte integrarea romilor, menţionate, în 2015, de fostul preşedinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

„La conferinţa la nivel inalt privind cadrul UE al strategiei naţionale pentru incluziunea romilor, alături de Iulian Paraschiv, Toni Grebla, Romeo Tiberiade şi înalţi oficiali europeni. Am prezentat exemplul de bune practici al Craiovei şi României in ceea ce priveşte incluziunea romilor. In 2015, fostul preşedinte al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a mentionat Craiova printre cele 7 oraşe europene care au reuşit sa folosească fondurile UE cu cele mai bune rezultate in ceea ce priveşte integrarea romilor”, a scris, pe Facebook, Vasilescu