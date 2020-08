„Aurelia Filip, viitor consilier local, este una dintre persoanele cu care am lucrat direct ca primar si careia ii datoram noi toti modul in care arata parcurile si gradinile Craiovei astazi. Intotdeauna am preferat sa lucrez cu femei pentru salubrizare si spatii verzi. Pentru ca au un alt simt al esteticului”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Lovitură totală pentru Olguța Vasilescu

Olguța Vasilescu are mari probleme. Nașul acesteia va deveni șomer. Ovidiu Flori voia un nou mandat în fruntea Primăriei Işalniţa, dar şansele ca acesta să mai conducă una dintre cele mai prospere comune sunt acum zero. 12 ani a fost primar Flori în Ișalnița. Acum, dupa ultima decizie a instanței totul a devenit amintire.

În mai 2015, ANI l-a acuzat pe nașul Olguței Vasilescu de faptul că a încălcat legea pentru că a fost şi primar şi administratorul unei firme ce aparţinea Primăriei. Flori a rămas primar al Işalniţei aproape 1 an şi jumătate după ce Înalta Curte de Casaţie a constatat incompatibilitatea pentru că prefectul judeţului Dolj de la vremea respectivă nu-şi pusese parafa pe ordinul de demitere. Până la urmă, Ovidiu Flori a fost nevoit să părăsească biroul de primar, iar acum luptă să-l reocupe.

„Respinge excepţia tardivităţii, invocată de către pârâtul Flori Ovidiu Aurelian, prin întâmpinare, ca fiind neîntemeiată. Admite în parte cererea de chemare în judecată, având ca obiect contestaţie la legea electorală. Anulează Hotărârea nr. 3/09.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 62 Işalniţa prin care s-a respins contestaţia la candidatură. Respinge dosarul de candidatură al pârâtului Flori Ovidiu Aurelian la funcţia de primar al comunei Işalniţa jud. Dolj, din partea Partidului Social Democrat. Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca fiind neîntemeiată. Ia act că pârâtul Flori Ovidiu Aurelian îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată de cale separată. Potrivit art. 54 alin. 5 teza II din Legea nr. 115/2015, hotărârea nu se comunică. Cu drept de apel în termen de 24 de ore de la pronunţare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Craiova”, se precizează în minuta Judecătoriei Craiova.

Ovidiu Flori a făcut imediat apel, dar Tribunalul Dolj l-a respins ca nefondat. Sentinţa a rămas definitivă.

După ce au aflat că Flori nu mai poate candida, câtiva zeci de localnici din Işalniţa au organizat un protest în faţa Primăriei. „Dacă la alţii se poate, la mine de ce nu se poate? Sunt primari în toată ţara cărora li s-au aprobat dosarele”, a declarat Ovidiu Flori, conform adevarul.ro.

PSD Dolj a transmis o scrisoare deschisă către liberali, în sprijinul națului Olguței Vasilescu. „Domnilor liberali, o competiţie electorală dreaptă se câştigă pe teren, pentru că oamenii au dreptul să îl aleagă pe cel mai bun dintre candidaţi. Într-o ţară cu o democraţie consolidată, alegerile libere nu se câştigă în sala de judecată. Să nu uităm că am mai văzut acest film, când pe aceeaşi speţă, lui Klaus Iohannis, declarat de ANI incompatibil, instanţa îi admitea contestaţia, iar altor primari nu.

Azi, istoria se repetă şi în alte judeţe, Arad, Argeş, în localitatea Buftea (vezi cazul candidaţilor liberali Farcaşiu Florin, Purcaru Gheorghe, Socol Gheorghe) instanţele resping contestaţiile la adresa candidaţilor liberali şi sunt lăsaţi să candideze, iar la Dolj, candidaţilor PSD li se ia acest drept. Ştiţi foarte bine că deciziile ANI şi ale instanţelor de judecată nu le-au interzis dreptul să candideze, şi nu aveţi căderea, nici morală şi nici legală, de a lua cuiva dreptul de a candida. Opriţi-vă din aceste jocuri murdare!!!

Preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, a trecut prin aceeaşi situaţie, şi după ce instanţa l-a declarat definitiv incompatibil, a mai stat 1 an, o luna si patru zile, în Parlamentul României, pânăcând decizia definitiva şi irevocabila a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie să fie pusăîn aplicare, doar pentru că se ruga de parlamentari şi conducerea Camerei Deputaţilor să nu pună pe ordinea de zi eliberarea sa din funcţie. Cum se face că toate instanţele din ţară au respins acest tip de contestaţii şi doar la Dolj au fost admise? Se judecă după alte legi la Dolj? P.S.: PSD DOLJ nu contestă candidatura candidatului PNL DOLJ la primăria comunei SĂLCUŢA, deşi are o decizie judecătorească de închisoare cu suspendare, tocmai pentru că noi respectăm dreptul cetăţenilor de a-şi alege edilul”, se arată în scrisoarea deschisă a PSD Dolj.

În schimb, PNL Dolj le solicită pesediştilor „să nu desemneze pentru funcţiile de primar sau consilier local persoane care se află în perioada de interdicţie ca urmare a deciziilor ICCJ, decizii definitive de incompatibilitate/conflict de interese”.