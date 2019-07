Pentru prima data din 2007, bugetul de pensii a intrat pe excedent in trimestrul al doilea din 2019, anunță Lia Olguța Vasilescu. Fostul ministru susține că PSD a procedat corect transferând constributiile de la angajator la angajat.

”Pentru prima data din 2007, bugetul de Pensii a intrat pe excedent in trimestrul al doilea din 2019.

Și asta desi pensiile au fost consistent majorate. Iata ca am avut dreptate sa facem transferul constributiilor de la angajator la angajat, o masura puternic contestata de lideri de sindicat care numai interesele angajatilor nu le aparau sau de tot felul de „specialisti”. Se tot intreaba unii „de unde bani de majorari pentru pensii”? Daca in 2016 deficitul la fondul de pensii era 15 miliarde si era completata suma de la bugetul de stat, acum, cand deficitul e zero, nu putem veni cu o completare la bugetul asigurarilor de 17 miliarde ca sa putem majora din nou pensiile?”. a scris aceasta pe Facebook.

Potrivit Legii pensiilor, pensiile urmează să fie majorate de la 1 septembrie 2019.

