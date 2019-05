Lia Olguța Vasilescu a reacționat după ce Liviu Dragnea a zis la DC News că a văzut o adresă de la USR-PLUS. ”Mi-a trimis-o cineva de la fiul lui şi s-a speriat: ‘de unde ştiu ăştia datele mele personale, că a făcut copilul meu 18 ani?’. Pe acest lucru eu am fost condamnat. O să fie condamnaţi şi ei, sau este dublă măsură, dublu standard ca să zicem aşa?”, a declarat Liviu Dragnea.

Lia Olguța Vasilescu a comentat imediat pe pagina sa de socializare.

”Liviu Dragnea are o condamnare in dosarul „Referendumul” fix pentru folosirea de date personale. Indivizii acestia care il fac „penal” pe Dragnea, au pus mana pe o baza de date cu tinerii si o folosesc in scop electoral. Chiar personal, dată fiind candidatura pentru PE. Hai sa vedem in cat timp se activeaza Parchetul General sau DNA. Intreb public daca acestea s-au autosesizat sau lucreaza cu jumatati de masura, adica fac dosare doar la jumatatea politica din partea care nu le place?”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.