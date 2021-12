Leguma care previne cancerul. Este ieftină și la îndemâna oricui. Ea este extrem de accesibilă și se găsește peste tot în România. Cel mai important aspect este că ajută la prevenirea cancerului de colon, plămâni și stomac.

Este vorba de hrean. Această legumă conține o cantitate mare de sinigrină, un compus din clasa glucozinolaților, cu proprietăți în combaterea cancerului. Activează enzimele implicate în detoxifierea moleculelor cauzatoare de cancer. Când sunt preparate, enzimele din hrean se combină cu glucozinolații și se descompun în compuși benefici din punct de vedere nutrițional. Tipul și cantitatea de glucozinolat variază în funcție de mărimea și calitatea rădăcinii de hrean.

Singrina este utilă în prevenirea maladiilor canceroase ale colonului, plămânilor și stomacului. Peroxidaza, o altă enzimă conținută de rădăcina de hrean, ajută la prevenirea afecțiunilor maligne ale pancreasului.

Leguma care previne cancerul. Este ieftină și la îndemâna oricui

Trebuie spus că hreanul ajută și la contractarea vezicii biliare și evacuarea bilei, un aspect cheie al procesului digestiv care ajută la menținerea întregului sistem sănătos. Nivelurile ridicate de sulf ale hreanului ajută la curățarea sinusurilor și la îndepărtarea mucusului. În plus, biocompușii din hrean pot ajuta la circulația facială și pot favoriza drenajul.

Mai mult, hreanul este bogat în nutrienți: Calciu, Fibră dietetică, Folat, Mangan, Magneziu, Potasiu, Vitamina C și Zinc.

Originar din Europa, hreanul a fost folosit in medicina traditionala, in numeroase remedii, fie ca extract (sub forma unui ulei), fie sub forma uscata sau sub forma de radacina proaspata. In trecut, hreanul era folosit pentru a trata infectiile urinare, afectiunile renale, durerile articulare, problemele respiratorii, artrita si intinderile musculare.

Leguma care previne cancerul. Are însă și contraindicații

El poate fi folosit ori de câte ori aveți ocazia. Hreanul poate fi pus la mâncărurile de carne, la ouă, la supa de roșii, la salata de varză sau la cea de sfeclă roșie sau la orice altă mâncare. Va da un gust bun și interesant și beneficii îți aduce pe termen lung.

Hreanul are însă și o serie de contraindicații. El nu este considerat a fi sigur pentru a fi administrat copiilor mici, cu varste sub 4 ani, atunci cand este consumat pe cale orala, deoarece poate cauza probleme digestive. Nu se recomanda sa se consume hrean in cantitati mari, pe cale orala, daca persoana este insarcinata sau alapteaza. Tinctura de hrean nu este considerata un remediu sigur daca este folosita in mod regulat ori in cantitati mari, deoarece poate provoca pierderea sarcinii.

Pentru ca hreanul poate irita sistemul digestiv, nu se recomanda folosirea lui la persoanele cu ulcer la stomac, la pacientii boli inflamatorii intestinale, la cele cu infectii sau alte afectiuni ale tractului digestiv.

