Un student din Zambia, plecat la studii în Moscova, a provocat un scandal diplomatic după ce Federația Rusă a anunțat că acesta a fost condamnat la nouă ani de închisoare, însă el a fost descoperit mort pe frontul din Ucraina.

Pe acest fond, Guvernul din Zambia a cerut un răspuns oficial din partea Rusiei cu privire la situația lui Lemehani Nyirenda, cel care se va întoarce la familia sa într-un sicriu.

Familia caută să înțeleagă cum a ajuns tânărul în vârstă de 23 de ani, student la Institutul de Fizică şi Tehnologie din Moscova, să lupte în Ucraina.

Înainte de a se afla pe front, el a fost închis pentru infracțiuni legate de droguri și ar fi trebuit să stea acolo timp de nouă ani. Chiar dacă el a decedat în septembrie, Rusia de abia acum a anunțat Guvernul din Zambia.

Studentul din Zambia lucra part-time ca livrator de produse alimentare înainte să intre la închisoare. Pachetul cu droguri l-ar fi primit de la un bărbat numit Edwin Nyirenda, a declarat tatăl acestuia pentru Reuters.

Tatăl lui Lemehani Nyirenda a declarat pentru presa internațională că nu știe cum fiul său a fost recrutat și trimis la război, subliniind că recent a primit notificarea cu privire la decesul său de la un bărbat din Rusia.

Jurnalista Samira Sawlani a publicat pe contul său de Twitter un mesaj în care este distribuită declarația ministrului de Externe al Zambiei, Stanley Kakubo, cel care spune că tânărul a murit pe data de 22 septembrie în Ucraina. Trupul său se află la Rostov și va fi repatriat în curând.

Govt of Zambia say a Zambian student, Lemekhani Nathan Nyirenda, has “died at the battlefront of the conflict btwn Russia and Ukraine”.

Zambia has asked Russia to provide info on how “Zambian citizen serving a prison sentence in Moscow,cld have been recruited to fight in Ukraine” https://t.co/KDmvNjdvvh pic.twitter.com/mEmiQDWJrc

