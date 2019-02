Kovesi a spus totul după audieri: 'Situația în care s-a ajuns este una gravă'

Kovesi a acordat primul interviu la revenirea de la Bruxelles unde a fost audiată pentru postul de procuror-şef european la Europa FM.

Europa FM: Cum primiţi vestea celor două voturi care vă confirmă ca favorită a cursei pentru funcţia de procuror european?

Laura Codruţa Kovesi: Sunt extrem de bucuroasă şi onorată, cred că acest vot din Parlamentul European nu a fost un vot doar pentru mine, ci a fost un vot pentru sistemul de justiţie român dar şi pentru toţi cetăţenii români care au susţinut în ultimul timp lupta anticorupţie şi statul de drept. În egală măsură cred că acest vot este şi pentru toţi procurorii şi judecătorii din Europa care sunt supuşi presiunilor în activitatea lor. Aş vrea să vă spun că m-am înscris în această cursă pentru conducerea Parchetului European ca profesionist, nu am avut suportul Guvernului de la Bucureşti, nici nu l-am cerut şi nici nu mă aşteptam să îl primesc. Ceea ce a depins de mine am făcut, este o mare onoare că am obţinut primul loc la selecţia tehnică a Comisiei Europene şi că am avut ocazia să îmi susţin candidatura în Parlamentul European alături de ceilalţi doi profesionişti din Franţa şi Germania.

Europa FM: Cum vi s-au părut audierile?

L.C. Kovesi: Competiţia în general a fost organizată într-un mod desăvârşit, sunt bune practici din care toate ţările au ceva de învăţat şi mai ales noi, România, avem de învăţat. Cred că s-au pus acele întrebări la care se aştepta un răspuns. Nu ştiu dacă sunt identice cu întrebările care au fost puse colegilor mei sau nu, pentru că nu am putut urmări ieri, însă cred că s-a vrut lămurirea unor aspecte de natură tehnică, dar şi a unor principii în ceea ce priveşte candidaţii care au fost prezenţi.

Europa FM: Ce şanse consideraţi că aveţi în etapa următoare, cea a negocierilor din Consiliul UE, ţinând cont că, după cum aţi spus şi dumneavoastră, nu sunteţi sprijinită de autorităţile de la Bucureşti?