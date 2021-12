Klaus Iohannis participă la Summitul Parteneriatului Estic: Există așteptări destul de mari

Aflat la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă despre Summitul Parteneriatului Estic, subliniind că există așteptări mari de partea ambelor tabere.

De asemenea, șeful statului a mai spus că are două solicitări în ceea ce privește acest summit – dorește ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în rezolvarea conflictelor și dorește ca partenerii care se ”mișcă mai repede” să fie ajutați.

”Este un summit mult asteptat si este destul de clar ca exista asteptari destul de mari (…) din partea lor exista asteptari ca UE sa ii sprijine si sa ii indrume. In alocutiunea mea, eu voi solicita, printre altele, doua lucruri: ca UE sa se implice mai mult, mai intens si mai des in rezolvarea conflictelor, iar al doilea lucru se refera la viteza diferita cu care se misca partenerii nostri.”, a declarat președintele Klaus Iohannis de la Bruxelles.

Amintim că la Summitul Parteneriatului Estic participă șefii de stat și de guvern ai statelor membre UE, liderii celor cinci state partenere epublica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, respectiv Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell.

În cadrul Summitului urmează să fie adoptată o Declarație comună care va stabili viziunea strategică pentru perioada post-2020 a Parteneriatului Estic/

Klaus Iohannis va accepta demisia lui Florin Roman

Într-o altă ordine de idei, președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre demisia ministrului Digitalizării, Florin Roman, subliniind că demisia sa va fi acceptată. Până când se va găsi o nouă persoană pentru această funcție, șeful statului spune că de interimat se va ocupa ministrul Virgil Popescu, subliniind că documentele necesare vor fi semnate când se va întoarce în țară.

”Am primit demisia domnului ministru Florin Roman, aceasta demisie va fi acceptata si voi numi interimar pe domnul ministru Virgil Popescu. Sigur, documentele vor fi semnate cand revin in tara”, a mai declarat șeful statului.

Amintim că Nicolae Ciucă aştepta de la ministrul Florin Roman o clarificare privind acuzaţiile de plagiat înainte de a lua o decizie în privința sa, au transmis, marţi seară, surse guvernamentale. În acest context, demnitarul liberal a anunţat că a decis să își dea demisia din funcţia de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, după numai trei săptămâni de la numirea în funcție.

O altă persoană care i-a cerut lui Klaus Iohannis să-l demită pe Florin Roman este Dacian Cioloș. Acuzațiile aduse la adresa ministrului liberal sunt de plagiat a disertaţiei susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii „Titu Maiorescu”, în anul 2012.

Răspunsul inițial al lui Florin Roman

Anterior, Florin Roman a scris pe pagina sa de socializare că „plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică” iar el nu a făcut niciodată acest lucru. Mai mult, acesta subliniază că acuzația este nefondată.

„Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită.

Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate”, a reacționat Florin Roman, într-un mesaj postat pe Facebook.