Președintele Klaus Iohannis avertizează că lipsa unei educații accesibile tuturor poate deveni o amenințare pe termen lung și că este nevoie urgent de o noua abordare a formarii cadrelor didactice, precum și de un învățământ profesional, care a dispărut complet de aproape zece ani. Şeful statului a vorbit miercuri în deschiderea conferinței de lansare a celor patru documente de politică publică, rezultate în urma proiectului „Creșterea capacității autorităților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030”.

„Aceste documente sunt valoroase tocmai pentru că sunt bazate pe realitatile romanesti si pe exemple de buna practica din domeniul internațional. (…) Cele patru documente – cariera didactica, management scolar, echitatea si educatia timpurie sunt cruciale pentru tranformarea in bine a invatamantului din România”, a spus președintele în deschidere.

„Documentele lansate azi sunt foarte importante pentru ca ofera decidentilor instrumente utile, avem nevoie de noi abordari in formarea cadrelor didactice, de leadership, initiativa. Este necesara reducerea inechitatii inca din primii ani”, a mai spus șeful statului.

Președintele a amintit de rezultatele PISA foarte slabe, de o altă abordare a formării cadrelor didactice, de o actualizare a sistemului si programelor din invatamantul romanesc, care, dacă lipsesc, devin o amenințare pe termen lung pentru România.

Avertismentul preşedintelui

„Rezultatele PISA publicate in urma cu doua luni reprezinta unul din argumentele de netagaduit in urgenta solutiilor rapide si temeinice. (…) Lipsa unei educatii devine o amenintare pe termen lung. (…) Drumul pe care trebuie sa ne angajaam e cel al unei economii bazate pe cunoastere. Nu putem in epoca inteligentei artificiale sa avem probleme de analfabetism. Adesea, educatia este tratata ca o ruda saraca”, a avertizat Iohannis.

Președintele a insistat si pe urgenta unui adevarat invatamant profesional in actualele vremuri.

„Daca societatea nu se va dezvolta sustenabil va inceta sa mai existe in forma actuala. Trebuie să acceptam ca nu avem la dispozitie resurse nelimitate. NU putem rezolva toate problemele peste noapte. (…) Educatia profesionala a ajuns in urma cu un deceniu in pragul desfiintarii complete. În prezent, invatamantul profesional si mai ales cel dual reprezinta o importanta sansa pentru mii de romani, pentru a forma un sistem de calitate. O alta hiba a invatamantului romanesc e lipsa sectorului educational dedicat meseriilor cu nivel inalt de calificare, educatia profesionala e inca asociata cu terminarea a 11 clase. Educația profesională NU a fost niciodata transformata in realitate, in ciuda nevoii evidente din economie. Invatamantul profesional de nivel tertiar in regim dual e absolut necesar si nu poate fi suplinit de educatia teoretica din programele actuale”, a explicat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a vorbit miercuri în deschiderea conferinței „România Educată – politici publice și coordonarea surselor de finanțare”, organizată pentru lansarea celor patru documente de politică publică, rezultate în urma proiectului „Creșterea capacității autorităților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030”.

Proiectul a fost coordonat de către Administrația Prezidențială, documentele fiind realizate de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme Structurale, proiectul fiind implementat în cooperare cu Comisia Europeană.

